伊朗讓步 開放荷姆茲海峽

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩將軍在十六日的記者會上展出荷姆茲海峽圖片，強調沒有一艘與伊朗有關船隻突破封鎖。（法新社）

停火期「完全對商船開放」

伊朗十七日宣布，鑑於黎巴嫩與以色列停火已經生效並初步維持，決定在停火期間開放荷姆茲海峽商業航運，此舉立刻促使國際油價大跌。美國總統川普十六日再度對美伊朗和平談判釋放正面訊息，稱德黑蘭不但「非常接近」達成協議，甚至同意對最為棘手的「高濃縮鈾」去留問題做出重大讓步。若進展順利，將迅速發布和談結果，不必延長即將在下週到期的臨時停火協議。

須依「協調航道」通行

伊朗外長阿拉奇十七日發文表示，隨著黎巴嫩停火生效，荷姆茲海峽將在停火期間內「完全對商船開放」，但所有船隻須依照伊朗海事單位指定的「協調航道」通行。但他並未明確指出是指黎巴嫩停火，還是美伊停火。隨後，美國總統川普在社群媒體上發文回應：「伊朗剛剛宣布荷姆茲海峽完全開放，準備好全面通行。謝謝！」

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北約願護航 川普嗆閃邊

川普也發文說，北約組織來電訊問是否需要協助保護荷姆茲海峽安全，但我告訴北約「閃邊」。

國際油價應聲重挫

消息公布後，國際油價應聲重挫。北海布蘭特原油期貨價格大跌約十％，美國西德州中級原油亦重挫約十一％。儘管伊朗宣布開放，仍強調船隻必須行駛「協調航道」。航運分析師指出，這條航道緊貼伊朗海岸，並非完全的航行自由。伊朗副外長哈蒂柏札德則在土耳其表示，伊朗不接受新的暫時停火，而是尋求「徹底終結」中東戰爭。他並指出，若達成永久性停火，且美方放棄所謂「極限立場」，不排除對荷姆茲海峽通行實施新規範。

稱伊願交出高濃縮鈾

稍早川普在白宮向媒體表示，德黑蘭已同意交出「核塵埃」（川普對高濃縮鈾的稱呼），美伊可能本週末舉行另一輪協商。川普說，「伊朗想要達成協議。願意做出兩個月前不願做的事情」、「協商進展非常成功。假如事情成真，很快就會發布訊息」。

川普：美軍相關封鎖持續

川普還發文表示，對荷姆茲海峽與伊朗有關船隻的封鎖，依然有效且全面實施，「直到我們與伊朗的交易（意指美伊談判終戰協議）百分之百完成」。他也否認媒體稱美國打算解除伊朗兩百億美元凍結資產來交換濃縮鈾，強調不會有金錢交易。

巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾十六日與伊朗談判代表、國會議長卡利巴夫會晤。伊朗駐聯合國大使後續表示，德黑蘭對美伊核談「審慎樂觀」，期盼有「重大成果」。巴基斯坦外交部當天表示，美伊第二輪會談預計將在伊斯蘭馬巴德舉行，但未說日期。川普十六日說，如果終戰協議在巴基斯坦簽署，他可能會到場。

美國中央司令部十七日表示，封鎖荷姆茲海峽期間，已有十九艘船隻遵照指令掉頭返航，「沒有任何船隻成功突破」。

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