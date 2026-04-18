川普搶宣布 以黎停火岌岌可危

在美國宣布以色列與黎巴嫩停火後，大批流離失所的黎國民眾跨越黎巴嫩南部的橋樑返回故居。（路透）

真主黨：隨時準備開打

美國總統川普十六日宣布以色列與黎巴嫩達成協議停火十天，以黎兩國領袖可望在下週舉行會談，此一發展被視為有助於美國與伊朗達成類似和平協議。但以色列與黎巴嫩激進組織真主黨在停火協議生效前後仍持續交火，惹得川普十七日在社群平台發布強硬聲明，表示美國已「禁止」以色列繼續轟炸黎巴嫩。

以警告軍事行動尚未結束

以黎的十天停火協議已自台灣時間十七日清晨五時起生效，內容包括黎國政府承諾阻止真主黨對以色列發動任何攻擊，以及禁止以色列在黎巴嫩從事攻擊性軍事行動，但未提及以國部隊從黎巴嫩撤軍，以及看似為以軍留下可從事「防禦性」軍事行動的空間。由於黎國政府對真主黨幾乎使不上力，停火協議前景堪慮。

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禁止以色列轟炸黎巴嫩

以色列總理納坦雅胡在停火生效後數小時內發表聲明，強調以色列對真主黨的軍事行動「還沒有結束」，放話會繼續「打垮」真主黨。

真主黨籍黎巴嫩國會議員費德拉拉稍早間接承認真主黨同意停火，但真主黨十七日發表聲明稱其戰士隨時準備開戰，警告以色列勿違反停火協議。

對此，川普先發文敦促真主黨尊重停火協議，希望真主黨「在此重要時期能表現良好」；十七日，川普又發文警告說，「以色列將不再轟炸黎巴嫩。美國禁止他們（以色列）這樣做。夠了！！！」

美以伊衝突在三月二日蔓延至黎巴嫩，伊朗扶持的真主黨對以色列發射飛彈，招致以國猛烈反擊。黎巴嫩衛生部十七日表示，自衝突爆發來，以色列的襲擊已造成至少二二九四人死亡、七五四四人受傷。

已近2千3百人死亡

儘管川普宣稱是在分別與納坦雅胡與黎國總統奧恩通話後促成停火，英國廣播公司（BBC）披露，川普逕自宣布停火協議讓以色列措手不及，就連納坦雅胡政府安全內閣成員都深感詫異，被視為納坦雅胡屈服於川普壓力的又一例證。美國政治新聞網站Politico則指出，從川普越俎代庖宣布以黎停火可以看出，川普急於透過談判結束伊朗戰爭。

駕車返家的黎巴嫩民眾看見記者攝影，比出勝利與暫停的手勢。（法新社）

黎巴嫩民眾比出勝利。（路透）

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