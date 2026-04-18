伊朗批川普說謊稱7項說法全都錯 若持續封港將關閉荷姆茲海峽

美國總統川普雖對達成協議表達強烈樂觀，還聲稱伊朗同意移除濃縮鈾。但伊朗方面對相關說法進行駁斥，並批川普近期發言內容說謊，警告若美國不解除對伊朗港口的封鎖，伊朗將關閉荷姆茲海峽。圖為伊朗國會議長卡利巴夫。（法新社）

針對美伊暫時停火進行談判，美國總統川普雖對達成協議表達強烈樂觀，還聲稱伊朗同意移除濃縮鈾。但伊朗方面對相關說法進行駁斥，並批川普近期發言內容說謊，警告若美國不解除對伊朗港口的封鎖，伊朗將關閉荷姆茲海峽，同時也強調濃縮鈾「在任何情況下都不會被轉移到任何地方」。

針對美伊談判進展，美國總統川普17日稱他已親自與伊朗方面通話，「我們將在接下來1或2天達成協議」，並宣稱伊朗已經「同意了一切」，並將與美國合作移除其濃縮鈾。

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不過這番說法目前遭到伊朗反駁。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）週五直言，如果港口持續遭到封鎖，荷姆茲海峽將不會保持開放。他也強調，海峽是否開放或關閉，將由戰場局勢決定，而不是由社群媒體決定。海峽的通行將遵循「指定路線」，並需獲得「伊朗的授權」。

卡利巴夫也質疑川普近期言論「不實」，並稱川普在1小時內「提出7項說法，而這7項全都是錯的」。不過卡利巴夫並未說明「7項說法」的具體內容。

針對川普聲稱美伊將一起努力，將濃縮鈾從伊朗運往美國，有伊朗高級官員駁斥這項說法，並警告這類說法可能會讓正在進行的外交努力變得複雜，官員還警告，川普的公開吹噓可能會導致談判破裂。伊朗外交部也警告，濃縮鈾對他們而言如同伊朗領土一樣神聖，在任何情況下都不會被轉移到任何地方，伊朗外交部發言人直言「將鈾轉移到美國從來不是選項」。

伊朗消息人士也向CNN透露，美國與伊朗代表團預計20日將在巴基斯坦舉行新一輪會談，不過目前華府尚未證實相關消息。

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