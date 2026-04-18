扯！巴基斯坦醫院重複使用針筒 害331童感染愛滋

巴基斯坦旁遮普省有331名兒童感染愛滋病，當地醫院重複使用針筒被認為是主因。圖為旁遮普省民眾呼籲提高對愛滋病的認識。（歐新社）

太離譜！巴基斯坦旁遮普省唐薩（Taunsa），於2024年11月至2025年10月期間有331名兒童感染愛滋病，當地醫院「THQ Taunsa」重複使用針筒被認為是主因。

據《BBC》報導，2024年底，唐薩某間私人診所醫師凱斯拉尼（Gul Qaisrani），發現HIV陽性的兒童數量有所增加，而且這些人幾乎都有去THQ醫院就診過。患者家屬則透露THQ有重複使用針筒的行為，就算他們提出異議護理師也置之不理。

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旁遮普省政府於2025年3月開始介入，當時的兒童愛滋病例為106起，THQ醫院院長錢迪奧（Tayyab Farooq Chandio）遭到停職，但過不到3個月，他又在唐薩郊區另1間醫院開始行醫。

THQ醫院新任院長布茲達爾（Qasim Buzdar）則強調會讓醫護人員接受如何預防愛滋感染的培訓。不過，《BBC》於2025年11、12月展開臥底調查時，赫然發現有針筒被重複使用10次的情況，還存在各種沒有按照醫療標準的行為，例如在未戴無菌手套的情況下為不同患者注射66次。

巴基斯坦頂尖傳染病學專家艾哈邁德（Altaf Ahmed）看完臥底影片後指出，就算THQ醫護人員換上了新針頭，但同個針筒在使用後就可能含有病毒，並於重複注射下造成了病毒轉移。

THQ院長布茲達爾則拒絕承認影片內容的真實性，他認為這可能是自己上任之前所拍攝的，又或者是造假汙衊，他強調自己的醫院對兒童來講相當安全。

不過，旁遮普省愛滋病篩檢資料顯示，331名感染愛滋的兒童中，有一半是被受污染的醫療注射器所傳染，其餘病例的中鏢方式則沒有列出。另外，在其中97起病例裡，只有4例的母親驗出HIV陽性，可見在這些患者中母嬰垂直傳染愛滋的情況相當少。

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