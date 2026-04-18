燃油危機 加拿大最大航空公司宣布暫停6條航線

由於中東戰爭導致航空燃油價格飆升，加拿大航空宣布將暫停6條航線服務，包括國內航線和跨國航線。專家指出，這場燃油短缺危機可能是航空史上最嚴峻的一次。（美聯社）

由於中東戰爭導致航空燃油價格飆升，加拿大航空宣布將暫停6條航線服務，包括國內航線和跨國航線。專家指出，這場燃油短缺危機可能是航空史上最嚴峻的一次。

加拿大環球郵報（Globe and Mail）報導，加拿大航空（Air Canada）將從6月1日起暫停蒙特婁和多倫多至美國紐約甘迺迪國際機場（JFK）的航線，計劃10月25日恢復營運；猶他州鹽湖城至多倫多航線將於6月30日起暫時停飛，計劃2027年恢復營運；原計劃從墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）飛往蒙特婁的航線現已暫停。

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國內航線方面，亞伯達省麥克暮瑞堡（Fort McMurray ）至溫哥華的航線5月28日起暫停營運；黃刀鎮（Yellowknife）至多倫多航線8月30日起暫停營運。

加航發言人說：「伊朗衝突爆發以來，航空燃油價格已翻倍，一些盈利能力較低的航線和航班已難以維持營運，所以需要調整。受影響乘客會收到通知，並提供替代出行方案。」

甘迺迪國際機場是紐約都會區最大的機場，但對加航而言，其樞紐地位不如紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）或拉瓜迪亞機場（LaGuardia）。加航表示，將維持從加拿大6個城市飛往紐約另外2個主要機場的每日34個航班。

根據加拿大廣播公司（CBC）報導，加拿大另一家大型航空公司西捷航空（WestJet）也宣布，將整合幾條需求較低的航線，4月運能將減1%，5月削減3%。

中東石油儲存和煉油設施遭受攻擊，加上荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）油輪通行受阻，導致航空燃油價格飆升，自2月底衝突爆發以來，國際原油價格上漲40%。全球航空公司紛紛削減航班、提高票價，並採取其他因應措施。德國漢莎航空（Lufthansa）成為首家因航空燃油成本高漲而停飛航班的大型航空公司。

各航空公司也評估中東戰爭造成的損失。英國易捷航空（EasyJet）週四表示，其預訂量低於去年同期水準；匈牙利威茲航空（Wizz Air）先前表示，其年度淨利將減少5000萬歐元（約新台幣18.5億元）。

由於中東先前占歐洲航空燃油淨進口量的75%，因此國際能源總署警告，如果荷莫茲海峽持續封鎖，歐洲可能最快6星期內耗盡航空燃油。

加拿大的航空公司燃油基本上自給自足，80%的需求由加拿大自行生產，其餘大部分則從美國東北部的煉油廠進口。然而，加拿大麥基爾大學（McGill University）航空領導教授格拉德克（John Gradek）表示，海外燃油短缺可能會影響加拿大各航空公司的航線，迫使合併航班，因為他們無法攜帶足夠的燃油完成回程。

格拉德克說，這場危機可能是航空史上最嚴峻的一次，甚至超越911攻擊事件與新冠疫情，因為過去2次重大危機雖然衝擊需求，但「從未出現燃油供應問題」，而如今「沒有燃油，就飛不了」。（編輯：唐聲揚）1150418

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