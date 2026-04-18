伊朗外交部：濃縮鈾不會轉移到任何地方

伊朗外交部今天表示，伊朗的濃縮鈾庫存不會被轉移到「任何地方」，否認美國總統川普稍早聲稱伊朗已同意交出濃縮鈾的說法。（美聯社）

伊朗外交部今天表示，伊朗的濃縮鈾庫存不會被轉移到「任何地方」，否認美國總統川普稍早聲稱伊朗已同意交出濃縮鈾的說法。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）發布聲明表示：「濃縮鈾對我們來說和伊朗的國土一樣神聖，在任何情況下都不會被轉移到任何地方」。他進一步說，「把鈾轉移到美國從來都不是一個選項」。

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川普今天稍早在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文表示：「美國將獲得我們偉大的B2轟炸機製造出的所有核『塵』。」他指的是去年美國空襲掩埋的濃縮鈾。

但貝卡伊接受國營電視台訪問時表示：「關於將伊朗濃縮鈾轉移至美國的議題，在談判中從未被提起。」他還說，最近的會談重點在於解決衝突，而不是取回伊朗的鈾。

他說：「先前的談判聚焦於核子議題，但現在的談判重點是結束戰爭，討論的議題範疇自然也會變得更廣泛多元。解除制裁的10點方案對我們來說非常重要。而在伊朗遭強加戰爭期間所蒙受損失的賠償問題，尤為重要。」

法新社報導，貝卡伊也就川普今天在「真實社群」的發文抨擊他。川普表示，儘管德黑蘭宣布荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放，美國對伊朗港口的海上封鎖將持續，直到與德黑蘭方面達成和平協議。

貝卡伊說：「荷莫茲海峽的開放與關閉，不是在網路上決定，而是在現場決定，我們的武裝部隊當然知道如何因應對方的任何舉措。對於他們所謂的海上封鎖，伊朗必然將做出相應回應。海上封鎖是違反停火協議，伊朗一定會採取必要措施。」

美國新聞媒體Axios稍早報導，華府與德黑蘭正在就一項計畫進行協商，內容包括華府釋出伊朗遭凍結的200億美元資金，作為交換，伊朗將放棄濃縮鈾庫存。

德黑蘭仍擁有大量濃縮至60%的鈾，這個濃度已接近製造原子彈所需的90%水準，同時也有濃縮度為20%的鈾庫存，這也是另一個重要門檻。

在2025年6月美國發動空襲前，國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）估算，伊朗擁有約440公斤濃度達60%的濃縮鈾，遠高於美國後來退出的2015年協議所訂的3.67%上限。

自2025年6月以來，這批濃縮鈾庫存的去向一直不明，德黑蘭也拒絕讓國際原子能總署稽查人員進入遭美國與以色列空襲摧毀的地點。

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