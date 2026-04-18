火災維修後再出動 美最強航艦「福特號」重返中東

美國國防官員透露，全球最大的航空母艦「福特號」在地中海停留超過一個月後，已再次進入中東水域。圖為3月底，福特號停留在克羅埃西亞港口。（歐新社）

美國國防官員透露，全球最大的航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）在地中海停留超過一個月後，已再次進入中東水域。

《美聯社》報導，以匿名方式受訪的官員表示，福特號先前一直在東地中海執行任務，之後與兩艘驅逐艦「馬漢號」（USS Mahan）與「邱吉爾號」（USS Winston S. Churchill）一同穿越蘇伊士運河，目前正在紅海活動。

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今年3月，部署於中東的「福特號」因一處洗衣空間發生重大火災，迫使軍艦返港維修，並使600名水手失去睡覺的地方。這艘航艦也在本週打破越戰以來最長航艦部署紀錄。

隨著福特號抵達，目前中東地區已有第二艘航艦，此外還有部署在阿拉伯海的「林肯號」（USS Abraham Lincoln）。一名國防官員表示，「布希號」（USS George H. W. Bush）也正前往該地區，目前位於南非外海。

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