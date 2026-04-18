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    首頁 > 國際

    出動挖土機？ 川普：美國將進入伊朗拿取濃縮鈾

    2026/04/18 08:13 即時新聞／綜合報導
    川普在亞利桑那州的一場演說中表示：「美國將拿走所有核塵埃。我們將透過與伊朗一起進入當地、動用大量挖土機來取得它。」（路透）

    川普在亞利桑那州的一場演說中表示：「美國將拿走所有核塵埃。我們將透過與伊朗一起進入當地、動用大量挖土機來取得它。」（路透）

    美國與伊朗停火協議將在21日到期，雙方正持續談判。美國總統川普17日表示，美國將與伊朗合作，取回其濃縮鈾並將其運回美國。

    《路透》報導，川普在電話訪問中表示，「我們會把它整理好。我們將與伊朗一起進去，以一種很好、很從容的步調，然後下去用大型機具開始挖掘……我們會把它帶回美國。」

    川普提到的「核塵埃」，指的是他認為在美國與以色列去年6月轟炸伊朗核設施後所殘留的物質。川普強調，這些東西將會「很快」被取回。

    《美聯社》報導，川普也在亞利桑那州的一場演說中表示：「美國將拿走所有核塵埃。我們將透過與伊朗一起進入當地、動用大量挖土機來取得它。」川普堅稱，作為與伊朗達成潛在協議、以結束這場戰爭的一部分，「不會有任何形式的金錢交換」。

    報導指出，伊朗至今尚未證實，是否已同意交出據信埋在去年遭美軍空襲嚴重破壞的核設施下方、重達970磅（440公斤）的濃縮鈾。交出這批鈾，並同意美軍進入伊朗領土，對伊朗而言都將是重大的讓步。

    但根據《路透》，伊朗否認曾同意將其濃縮鈾轉移到美國。伊朗外交部發言人告訴國營電視台：「伊朗的濃縮鈾不會被轉移到任何地方；把鈾轉移到美國，對我們來說從來不是一個選項。」

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