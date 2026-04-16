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    首頁 > 國際

    因應全球衝突升級 澳洲國防開支提高至GDP占比3％

    2026/04/16 09:40 編譯謝宜哲／綜合報導
    澳洲國防部長馬勒斯表示，鑑於全球武裝衝突不斷升級，澳洲將在2033年前將國防開支提高至GDP的3%。（路透）

    澳洲國防部長馬勒斯表示，鑑於全球武裝衝突不斷升級，澳洲將在2033年前將國防開支提高至GDP的3%。（路透）

    澳洲政府今（16）日表示，鑑於全球武裝衝突不斷升級，澳洲將在2033年前將國防開支提高至GDP的3%。

    根據《法新社》報導，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）在1份事先準備好的演講稿中指出，曾經約束武力使用和軍事脅迫的國際準則正不斷瓦解，如今捲入衝突的國家比二戰結束後的任何時候都多，且這種情況遍及世界各地。

    澳洲國防部稱，將在2033年前把國防開支提升至GDP的3%。與2024年的國防戰略相比，澳洲新目標意味著未來10年將額外支出530億澳元（約台幣1.2兆元）。

    為了達到新目標，澳洲修改了國防預算的計算方法，使其與北約的定義保持一致，該定義包含了軍人退休金等因素。

    值得注意的是，澳洲新國防開支仍低於美國國防部長赫格塞斯去年要求澳洲承擔的佔GDP3.5%的目標。

    另外澳洲近年來調整了其國防力量，重點發展飛彈打擊能力，遏制來自其北部海域的敵對勢力。

    澳洲近期軍事項目包括加快在西澳大利亞州建設1座大型造船廠，用於根據與美國和英國簽署的AUKUS安全協議，為核動力潛艇提供維護服務。

    根據該協議，美國和英國將在15年內向澳洲海軍移交核動力潛艦能力。

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