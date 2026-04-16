糗！鄭麗文訪中480萬由「台獨機構」補助 中共昔「制裁文」曝

因不滿時任聯邦眾議院議長裴洛西率團訪台，國台辦2022年8月3日發出公告，痛批「台獨頑固分子」關聯機構「台灣民主基金會」打著「民主」和「合作發展」的幌子，在國際上大肆從事「台獨」分裂活動。（取自國台辦）

鏡報披露，國民黨主席鄭麗文率團訪中行程機票、住宿、膳食及零花的費用共480萬元，居然是向外交部捐助成立、立法院長韓國瑜擔任董事長的「台灣民主基金會」申請經費。然而，該機構早在2022年8月就被中國國台辦列為「台獨頑固份子關聯機構」，公開宣布制裁，明令禁止中國任何單位與該基金會合作往來，並禁止相關人士入境。

當年因不滿時任美國聯邦眾議院議長裴洛西率團訪台，國台辦2022年8月3日發出公告，痛批「台獨頑固分子」關聯機構「台灣民主基金會」打著「民主」和「合作發展」的幌子，在國際上大肆從事「台獨」分裂活動，極力拉攏貼靠外部反華勢力，攻擊抹黑中國，以金錢等為誘餌拓展台所謂「國際空間」，企圖破壞國際社會一個中國格局。

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公告指出，決定對其採取懲戒措施，禁止其與中國組織、企業、個人合作，依法懲治為該基金會提供資助或服務的組織、企業、個人，以及採取其他必要措施。禁止中國組織、企業、個人與為上述基金會捐款的企業進行任何交易、合作，禁止有關企業負責人入境。

立委吳思瑤也指出，國民黨這趟「習鄭會」之行，480萬元是拿民主基金會補助，等於是拿中共制裁的台獨機構的錢才成行的。習近平跟自家國台辦懲戒的「台獨機構」往來，還握了14秒的手，「臉好腫」。吳思瑤表示，只能說，鄭麗文很「敢」，共產黨很「糗」。

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