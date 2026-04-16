郭國文拚連任喊「舊感情新責任」 台南隊再拚滿貫全壘打

民進黨南市立委郭國文（左2）在黨籍立委林俊憲（左3）、林宜瑾（左1）與支持議員陪同下完成市黨部主委初選登記。（記者洪瑞琴攝）

立委郭國文今（16日）在「賴系立委」林俊憲、林宜瑾及基層支持者陪同下，完成民進黨台南市黨部主委初選登記。他強調，2026是民進黨關鍵戰役，2028更是總統賴清德連任的最後重要一役，對身為資深黨員而言，是一份「舊感情、新責任」。

郭國文強調，民進黨能在台南深耕，是歷代民主前輩堅持理念的成果，不接受政黨走向「地方派系」發展、「清廉、勤政、愛鄉土」初衷變質，若失去理念與價值，將難以說服選民在未來選舉中繼續支持。

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郭國文表示，雖身兼立委需南北奔波、行程繁忙，但經過審慎思考後，仍決定承擔責任再戰主委，多位立委皆曾兼任黨職，林俊憲更為現任中常委，大家在民進黨栽培下當選公職，也有責任維持政黨理念與奮鬥精神，因此選擇挺身而出。

回顧任內兩年，郭國文表示，已將社會創新概念導入黨務，除舉辦2場里長與主委、市長座談會，以及4場青年營隊外，也積極投入社區服務、弱勢關懷及災害救援，實踐「以黨輔政」，讓黨部與市民站在一起。他也提到，黨部在數位經營上成績亮眼，目前台南市黨部在Threads平台追蹤數為全國地方黨部之冠，並透過Podcast《台南心得文》，以聲音傳播讓更多人認識台南。

對於未來布局，他提出3大戰略，包括「團結一致」，全力支持黨提名人選；「議會過半」，穩固執政基礎；以及「擴大參與」，推動里長領航計畫，延攬更多在地人才投入基層選舉，強調自己不僅有政績，更有輔選戰績，盼黨員支持最強戰力，讓黨部成為戰鬥隊形，迎戰2026與2028大選，為台南隊再轟下滿貫全壘打。

郭國文秀出黨證，強調拒絕地方派系化發展，堅守民進黨核心價值。（記者洪瑞琴攝）

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