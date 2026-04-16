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    首頁 > 政治

    鄭麗文見習近平480萬竟要國庫補助 范雲轟：不該拿納稅錢、快撤案

    2026/04/16 11:31 記者林哲遠／台北報導
    民進黨團書記長范雲。（記者王藝菘攝）

    民進黨團書記長范雲。（記者王藝菘攝）

    國民黨主席鄭麗文近日赴中進行與中共領導人習近平見面，相關經費竟意圖向台灣民主基金會申請480萬元補助。基金會董事、民進黨團書記長范雲今受訪時痛批，民主基金會的宗旨是支持國內、國際民主人權相關活動，鄭麗文不該拿納稅錢，到中國去進行缺乏民主、人權的交流，請國民黨盡快撤案。

    范雲指出，民主基金會的宗旨是支持國內、國際民主人權相關活動，是由人民納稅錢支持的重要二軌外交。她身為民主基金會新任董事，昨天也有開會，但開會時並不知道有鄭麗文赴中此案；但她有在會中，針對過去國民黨經常申請補助赴中訪察、台商聯誼等案提出質疑，並未必符合民主與人權的核心價值，昨經討論後，連韓院長也認為需要檢討。

    范雲進一步透露，昨天會議中有董事宣稱，應實地赴中了解人權狀況，但她反問，那出訪結案報告中是否有檢視中國人權問題。基金會執行長廖達琪也強調，會嚴守基金會立場，並請各政黨未來提案計畫需與民主、人權相關；最後，主席韓國瑜裁示，的確需要檢討請各政黨配合。

    她強調，連韓國瑜都認為，民主基金會的宗旨應符合民主與人權的價值，顯示鄭麗文此案不具正當性，呼籲鄭麗文以身作則，儘速撤案。

    針對補助金額，范雲坦言，由於該案仍在申請中，昨日在董事會未見具體資料，相關細節須由民主基金會執行長對外說明，她在下次會議中一定會監督此案。

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