藍新北11選區議員蕭敬嚴初選勝出！徐巧芯爆怒：黨部一坨屎

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

被國民黨立委徐巧芯先前公開攻擊的前國民黨發言人蕭敬嚴，今日在國民黨新北市議員第11選區選舉初選中勝出。然而，蕭敬嚴目前正面臨停權處分，徐巧芯也在臉書發文砲轟：「新北市黨部跟組發會就是一坨屎。」

國民黨新北市議員第11選區選舉，國民黨除提名現任白珮茹，另外由何元楷和國民黨前發言人蕭敬嚴、汐止區橋東里長陶威中爭取另1名額，國民黨新北市黨部今天公布黨內初選結果，最後由蕭敬嚴勝出。

請繼續往下閱讀...

蕭敬嚴因在大罷免期間發言批評黨內同志，遭具名檢舉，目前面臨停權處分。徐巧芯曾在臉書直接發文公開批評蕭敬嚴，昨日是國民黨新北第11選區初選民調最後一晚，徐巧芯也與立委羅智強在汐止合體，車隊掃路「全力搶救」何元楷。

針對蕭敬嚴勝出，徐巧芯今日表示，蕭被停權一年已經生效了，只要決議沒有改變，就不會被「提名」。也就是最終基本上是由何元楷代表出戰，「所以不管蕭男多嗨，他最終頂多脫黨參選。」

徐巧芯批，三立節目主持人已經公開說明蕭男的民調是由「台派」、「新台派」支持，如果國民黨提名的人選都是民進黨養的，這個政黨不是被當綠營白癡耍嗎？最後她也直嗆：「考紀會辛苦了，但新北市黨部跟組發會就是一坨屎。」

徐巧芯也引述考紀會主委張雅屏說法表示，蕭敬嚴目前就是沒有黨權的狀況，除非蕭敬嚴申訴成功或是國民黨就要禮讓一個被停權無黨籍的人。至於他為何還能被列入初選民調？張雅屏表示，要問組發會跟新北市黨部。

相關新聞

蕭敬嚴被停權還初選勝出 考紀會主委：蕭敬嚴目前「沒有黨權」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法