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    首頁 > 國際

    封鎖48小時無船突破！伊朗貨船沿海岸線偷雞 遭美驅逐艦攔截

    2026/04/16 10:01 即時新聞／綜合報導
    美軍神盾驅逐艦「史普魯恩斯號」攔截1艘企圖突破封鎖的伊朗貨船，成功迫使這艘貨船返航。（圖擷自中央司令部X）

    美軍神盾驅逐艦「史普魯恩斯號」攔截1艘企圖突破封鎖的伊朗貨船，成功迫使這艘貨船返航。（圖擷自中央司令部X）

    美國軍方宣布，在對伊朗實施海上封鎖48小時內，已成功攔截10艘駛出伊朗港口的船隻。

    美軍中央司令部在台灣時間今晨（16日）於社群平台X的1篇貼文中表示，昨1艘懸掛伊朗旗幟的貨船從伊朗南部阿巴斯（Bandar Abbas）港出海，穿越荷姆茲海峽並沿著伊朗海岸線航行，試圖規避美國的封鎖，不過遭到神盾驅逐艦「史普魯恩斯號」（USS Spruance，DDG 111）攔截，成功迫使這艘貨船返航。

    中央司令部強調自美國13日展開封鎖48小時以來，已有10艘船隻被攔截返航，沒有任何船隻突破封鎖。

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