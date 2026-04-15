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    首頁 > 國際

    8艘油輪被攔！美軍封鎖伊朗真的動手 所有船隻依指示轉向

    2026/04/15 10:22 編譯陳成良／綜合報導
    圖為一艘商船4月12日於荷姆茲海峽、阿曼穆桑代姆省（Musandam）外海航行。隨著美軍啟動港口封鎖與航道管制，此區域目前已成為美伊海上對峙的最前線。（路透）

    圖為一艘商船4月12日於荷姆茲海峽、阿曼穆桑代姆省（Musandam）外海航行。隨著美軍啟動港口封鎖與航道管制，此區域目前已成為美伊海上對峙的最前線。（路透）

    美國對伊朗港口實施封鎖後，相關行動已進入執行階段。美國官員透露，自本週一（13日）封鎖啟動以來，美軍已攔截8艘進出伊朗港口的油輪，並透過無線電要求其改變航向，所有船隻均依指示轉向，過程未發生登船檢查或武力衝突。

    據《華爾街日報》引述美方官員說法，美軍目前主要採取通訊指示的方式進行攔截，由海軍艦艇與P-8海上巡邏機共同執行監控與聯繫。首批兩艘油輪是在離開伊朗查巴哈（Chabahar）港後，遭美軍驅逐艦聯繫並要求折返。

    以通訊方式攔截 暫未動用強制手段

    官員表示，目前所有遭攔截船隻均選擇配合指示，顯示封鎖初期仍以較低強度方式執行，尚未出現登船或扣押等強制措施。

    另一方面，美方官員指出，過去24小時已有超過20艘商船通過荷姆茲海峽，航運活動較封鎖初期略有回升。不過，由於潛在攻擊與水雷威脅仍存在，部分船隻選擇關閉自動識別系統（AIS）以降低風險，顯示航行情勢仍具不確定性。

    美方強調，封鎖行動僅針對進出伊朗港口的船隻，未涉及其他國際航運。目的地非伊朗的商船仍可通過相關水域。報導觀察指出，此舉顯示美方在施壓與維持航運運作之間尋求平衡。

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