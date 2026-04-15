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    首頁 > 國際

    給我掉頭！2伊朗油輪闖封鎖線 遭美驅逐艦攔截下令返航

    2026/04/15 10:21 即時新聞／綜合報導
    伊朗海上封鎖禁令開始後，有1艘美軍驅逐艦攔截了2艘試圖離開伊朗的油輪，命令他們掉頭返航。（法新社）

    伊朗海上封鎖禁令開始後，有1艘美軍驅逐艦攔截了2艘試圖離開伊朗的油輪，命令他們掉頭返航。（法新社）

    美軍為伊朗實施海上封鎖，軍方表示，在禁令開始頭24小時內已成功攔截6艘駛出伊朗港口的船隻，其中有1艘驅逐艦攔截了2艘試圖離開伊朗的油輪，命令他們掉頭返航。

    據《路透》報導，有匿名美國官員表示，14日1艘美國驅逐艦攔截了2艘試圖離開伊朗的油輪，這兩艘油輪從伊朗東南部恰巴哈爾港（Chabahar Port）出航，美驅逐艦以無線電命令他們掉頭。

    美國官員指出，這2艘油輪是美國中央司令部稍早的一份聲明中提到的6艘商船中的2艘，這些商船已遵照命令「掉頭重新進入阿曼灣的一個伊朗港口」。

    中央司令部在社群平台X的一篇貼文中表示：「在頭24小時內，沒有任何船隻能越過美國的封鎖線，而且有6艘商船遵守美軍指示掉頭，重新進入位於阿曼灣（Gulf of Oman）的伊朗港口。」

    美國軍方表示，此次封鎖是一項規模龐大的行動，涉及超過1萬名美軍士兵、十幾艘軍艦和數十架飛機。美軍強調，只要船隻不是往返伊朗，就會支持船隻在荷姆茲海峽的航行自由。

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