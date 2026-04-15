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    日本5連霸78歲市議員開會時偷玩手遊 道歉並透露是這款

    2026/04/15 10:44 即時新聞／綜合報導
    日本茨城縣取手市市議員赤羽直一，表決議案時竟偷玩手機遊戲被抓包，事後對此致歉。（圖擷自取手市政府官網）

    日本茨城縣取手市市議員赤羽直一，表決議案時竟偷玩手機遊戲被抓包，事後對此致歉。（圖擷自取手市政府官網）

    日本茨城縣取手市5連霸的78歲自民黨籍市議員赤羽直一，3月19日表決議案時竟在桌子下面偷玩手機遊戲，他事後接受媒體採訪時承認此事並道歉，同時透露自己玩的是拼圖遊戲。

    《茨城新聞》報導，當天有2名市議會旁聽民眾發現赤羽直一偷玩手遊，同日晚間透過市府官網舉報此事。取手市51歲議長山野井隆，3月26日以口頭、書面形式對赤羽發出「嚴重注意」警告，要求他深切反省並向市民說明、致歉。

    對此，赤羽直一表示當時恰好結束了重大議案的表決，自己就放鬆了下來，玩起最近1個月迷上的拼圖遊戲，這是他首次在議會開會時不當使用智慧型手機，對此感到相當抱歉。

    赤羽直一是取手市5屆市議員，並且當過議長、1屆茨城縣議員，資歷相當深厚，他希望能把這屆任期（到2028年）做完，不打算辭去議員。不過，取手市議會內也有一些聲音，希望能嚴厲處分赤羽直一。

    取手市議長山野井隆（左）對赤羽直一（右）發出口頭和書面警告。（圖擷自取手市政府官網）

    取手市議長山野井隆（左）對赤羽直一（右）發出口頭和書面警告。（圖擷自取手市政府官網）

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