描繪川普雄心壯志 范斯：他想和伊朗達成重大協議

范斯14日表示，川普不是只想達成一個普通的協議而已，而是想達成一項「重大協議」。（法新社）

美國與伊朗日前在巴基斯坦談判，但雙方未有共識，目前盛傳雙方有意進行第二輪談判，美國總統川普也在美媒訪問中對此暗示。美國副總統范斯14日在喬治亞州出席活動時表示，川普不是只想達成一個普通的協議而已，而是想達成一項「重大協議」。

綜合外媒報導，已故保守派活動人士柯克（Charlie Kirk）創立的保守派團體「美國轉捩點」（Turning Point USA）14日在喬治亞州舉行活動，范斯出席活動時表示，他對於目前的進展相對樂觀，目前協議尚未完成的原因在於，川普真正想要的協議涉及多個層面，包括能確保伊朗不再擁有核武、不再支持國家層級恐怖主義，同時也能讓伊朗人民繁榮發展、融入全球經濟，這正是川普所提出的條件。

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范斯表示，川普是在對伊朗說，「如果你們承諾不擁有核武，我們將讓伊朗繁榮發展」。范斯盛讚川普對於達成協議的企圖心，強調川普不想只是達成一個普通的協議，而是要完成一個重大協議，同時范斯也強調：「我們會持續談判，努力促成這件事。所以我會繼續努力推動、讓它成真。」

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