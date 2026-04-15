日本京都失蹤小學生陳屍山區 警搜索家屬住處懷疑「遺棄遺體」

日本京都11歲男孩安達結希3月23日上學失蹤，4月13日尋獲他的遺體，警方針對家屬住處展開搜索，懷疑有「遺棄遺體」的情況。（圖擷自「@Matthew1561979」X帳號）

就讀日本京都府南丹市園部小學的11歲男孩安達結希，3月23日上學時失蹤，直到4月13日才尋獲他的遺體，京都警方今（15日）針對安達結希和家人的住處展開搜索，懷疑本案有「遺棄遺體」的情況，但並未透露嫌疑人是誰。

據《產經新聞》報導，安達結希父親指稱自己於3月23日上午8時許，開車載送兒子到園部小學附近，不過，安達當天並沒有進入學校裡面，校區周圍的監視器也沒有拍到他的身影。

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4月13日下午4時45分許，警方在學校西南方約2公里處的樹林中找到安達遺體，其呈現面部朝上仰躺姿勢，沒有被掩埋的跡象，身上所穿衣物和失蹤當天相同，並且腳上沒穿鞋子，和警方4月12日在學校西南方6公里處山區找到黑色運動鞋的情況相符。

經過初步解剖後，推估安達結希死亡時間在3月下旬左右，身上沒有明顯刀傷或其他傷痕，確切死因尚待釐清。另外，發現遺體的地方平常很少人經過，小孩很難在沒穿鞋子的情況下獨自來到這裡，因此京都府警懷疑本案可能存在犯罪情況。

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