怕了？封鎖荷姆茲海峽行動展開 川普稱伊朗來電求和

美國總統川普表示，美軍已開始封鎖伊朗港口，並透露德黑蘭已經來電求和。（歐新社）

美國總統川普13日表示，美軍已開始封鎖伊朗港口，以迫使德黑蘭重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），並接受一項旨在結束這場逾6週中東戰火的協議，並語帶玄機地透露，德黑蘭已經來電求和。

美聯社13日報導，伊朗以威脅波斯灣與阿曼灣（Gulf of Oman）所有港口做為回應，並將矛頭指向美國的盟國，為一場非比尋常的攤牌拉開序幕，對全球經濟構成嚴重風險，並加深了停火協議可能破裂及戰爭可能重啟的隱憂。

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旨在結束這場衝突的巴基斯坦會談，11日未能達成協議。目前尚無重啟談判的消息。

川普證實，封鎖行動已於美東夏令時間13日上午10點（台灣時間同日晚間10點）開始。「我們不能讓一個國家勒索或敲詐全世界，因為他們現在就是在這麼做。」

在橢圓形辦公室外發表談話時，川普暗示，美國仍願意與伊朗交涉，「我可以告訴你們，對方已經打電話給我們。」

川普透露：「今天早上，正確的人、合適的人打電話給我們，他們希望能達成協議。」但他並未說明是誰打的電話，或雙方討論了什麼。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）向海員發布的通知指出，封鎖限制了「整個伊朗海岸線，包括港口與能源基礎設施」。通知指出，並未收到行經該海峽「前往或來自非伊朗目的地之航行受到阻礙」的通報，儘管船隻「可能會遭遇軍事力量的存在」。

根據船舶追蹤網站MarineTraffic在社群平台X發布的貼文，13日至少有2艘接近海峽的油輪，在美國封鎖開始後不久便掉頭。

在和平時期，全球20％的石油貿易需通過荷姆茲海峽；伊朗實質上關閉該海峽，已導致油價飆升，推升中東以外地區的汽油、食品與其他民生基本物資的成本。德黑蘭允許部分被視為友好的船隻通過，但收取可觀的費用，引發將全球經濟作為人質的指控。

部分分析人士懷疑，美國是否能憑藉武力恢復正常航運，且目前尚不清楚封鎖將如何運作，或是美軍可能會面臨哪些危險。

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