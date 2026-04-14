川普稱伊朗來電盼達協議　提及習近平希望戰爭結束

美國總統川普今天在白宮表示，伊朗主動來電希望達成協議，同時他還提到尚未跟中國國家主席習近平對話，但習近平希望看到伊朗戰爭結束。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普表示美國政府今晨接獲「對方來電」，稱（伊朗）「非常希望達成協議」。

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川普在白宮對記者發表上述談話，時間距美國對伊朗港口實施海上封鎖後不到3小時。美伊雙方週末曾於巴基斯坦舉行的馬拉松式談判，不過未能達成協議。

川普強調談判癥結「在核問題」，他補充說「伊朗不會擁有核武」。

他說：「我們同意很多事，但他們沒有同意這一點，我認為他們會同意的。我幾乎可以確定，事實上我可確定。如果他們不同意，就不會有協議，也永遠不會有協議。」

根據彭博（Bloomberg News）報導，當被問及美國對荷莫茲海峽（Hormuz Strait）實施海上封鎖的目標，是為了迫使伊朗重返談判桌，還是讓海峽恢復通行以壓低油價時，川普回應稱：「兩者兼而有之，而且不止這些。」

他並表示，伊朗封鎖海峽是在「敲詐全世界」，而美國不會允許這種情況發生。

川普同時也在白宮告訴記者「我們與中國的關係相當好」，習近平「希望」看到這場戰爭落幕。

川普稍早曾發文指出：「昨天共有34艘船通過荷莫茲海峽，自這項愚蠢的封鎖開始以來，這是最高的數目。」（編譯：屈享平）1150414

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