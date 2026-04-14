為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普稱伊朗來電盼達協議　提及習近平希望戰爭結束

    2026/04/14 03:54 中央社

    美國總統川普今天在白宮表示，伊朗主動來電希望達成協議，同時他還提到尚未跟中國國家主席習近平對話，但習近平希望看到伊朗戰爭結束。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普表示美國政府今晨接獲「對方來電」，稱（伊朗）「非常希望達成協議」。

    川普在白宮對記者發表上述談話，時間距美國對伊朗港口實施海上封鎖後不到3小時。美伊雙方週末曾於巴基斯坦舉行的馬拉松式談判，不過未能達成協議。

    川普強調談判癥結「在核問題」，他補充說「伊朗不會擁有核武」。

    他說：「我們同意很多事，但他們沒有同意這一點，我認為他們會同意的。我幾乎可以確定，事實上我可確定。如果他們不同意，就不會有協議，也永遠不會有協議。」

    根據彭博（Bloomberg News）報導，當被問及美國對荷莫茲海峽（Hormuz Strait）實施海上封鎖的目標，是為了迫使伊朗重返談判桌，還是讓海峽恢復通行以壓低油價時，川普回應稱：「兩者兼而有之，而且不止這些。」

    他並表示，伊朗封鎖海峽是在「敲詐全世界」，而美國不會允許這種情況發生。

    川普同時也在白宮告訴記者「我們與中國的關係相當好」，習近平「希望」看到這場戰爭落幕。

    川普稍早曾發文指出：「昨天共有34艘船通過荷莫茲海峽，自這項愚蠢的封鎖開始以來，這是最高的數目。」（編譯：屈享平）1150414

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播