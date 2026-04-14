AI合成圖自比耶穌惹怒保守派 川普急刪文稱「以為是醫生」

在宗教領袖強烈抗議其褻瀆神明後，美國總統川普刪除社群平台上1張似乎將他描繪成耶穌的圖片。（法新社）

在宗教領袖強烈抗議其褻瀆神明後，美國總統川普13日刪除社群平台上1張似乎將他描繪成耶穌的圖片。

法新社報導，這張發布在川普自家社群平台「真實社群」（Truth Social）的圖片顯示，他身穿飄逸的紅白長袍，觸摸著1名疑似病患的額頭，手和頭部散發出光芒。

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背景中飄揚著一面美國國旗，而各種人物則以崇敬的目光仰望著這位總統。

這張人工智慧（AI）生成的圖片於12日深夜發布，隨即在13日移除。

被問及這篇貼文時，川普否認他試圖讓自己看起來像耶穌基督。他告訴記者：「我確實發布了它，我以為這是我作為1名醫生，而且與紅十字會（Red Cross）有關。這應該是我作為1名醫生，讓人們康復。我確實讓人們康復。我讓人們好多了。」

這篇貼文引發幾位知名保守派基督徒的強烈抗議，他們是川普最大的支持者之一。保守派記者兼評論員巴珊（Megan Basham）在X平台上寫道：「我不知道總統是覺得自己很幽默，還是受到某種物質的影響，或者他對這種令人無法容忍的褻瀆有什麼可能的解釋。」

巴珊要求：「他必須立即撤掉這張圖片，並尋求美國人民與上帝的寬恕。」

川普此前也曾在貼文中使用過宗教圖片。在他2023年的銀行詐欺案審判期間，他分享1張支持者繪製的草圖，顯示他在法庭上坐在耶穌旁邊。

他的顧問也一再將他塑造成類似耶穌的角色。在本月稍早於白宮舉行的一場復活節午餐會上，曾擔任其「靈性顧問」的電視佈道家懷特—凱恩（Paula White-Cain）將川普比作耶穌。

「你被背叛、被捕並遭誣告。這是我們的主和救主向我們展示的熟悉模式。」

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