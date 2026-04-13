不只對峙還下毒？ 菲律賓指控中國漁船在南海投放氰化物

菲律賓海軍發言人特立尼達（Roy Vincent Trinidad）13日召開記者會，展示在仁愛暗沙水域查獲、疑似含有氰化物的黃色瓶裝物。（法新社）

南海緊張局勢出現新變數。菲律賓官方指控，中國漁船在爭議海域投放氰化物（cyanide），可能影響當地生態並波及駐守在該區的菲國軍人食物來源。這項指控由菲律賓國家安全委員會（NSC）對外發布，目前已引發各界對於爭議水域環境安全的討論。

《法新社》報導，相關指控始於去年，主要集中於南沙群島的仁愛暗沙（菲稱愛尤銀礁，中稱仁愛礁）周邊。菲國國家安全委員會助理秘書長瓦倫西亞（Cornelio Valencia）在記者會上指出，菲方認為此舉旨在殺害當地魚群，進而影響菲國海軍人員的食物獲取。菲方並稱，這類行為也可能導致駐軍在接觸污染水域時面臨風險。

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菲方查獲氰化物證據 表示曾多次目擊投放

菲律賓軍方公開了相關調查細節。菲律賓海軍少將特立尼達（Roy Vincent Trinidad）表示，菲軍曾在2025年的2月、7及10月，從中國漁船所屬的小型舢舨上查獲10瓶氰化物。此外，菲方士兵更在去年3月目擊中國船員在仁愛暗沙附近海域進行投放行為，隨後採集的水質樣本經檢測呈現氰化物陽性反應。不過，目前駐守在當地的菲國軍人並未出現中毒症狀。

對於環境破壞的擔憂，菲律賓當局指出，礁體受損可能間接影響當地人造結構的穩定性。為防範後續環境破壞與潛在威脅，馬尼拉當局已下令海軍與海岸防衛隊增加該區域的巡邏頻率。相關事件後續預計將提交至菲國外交部，作為進一步外交抗議的基礎。

針對上述指控，北京方面截至目前為止未發表正式回應。長期以來，菲中兩國在南海海域持續發生對峙，包含多次因執法行動引發的肢體衝突。如今雙方的對峙手段疑似從船艦對峙延伸至海洋環境與資源問題，區域局勢變化的後續發展持續受到觀測。

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