曾推動友台法案 美前眾院外委會主席恩格爾辭世

美國前聯邦眾議院外交事務委員會主席恩格爾與世長辭，享壽79歲。（路透資料照）

美國前聯邦眾議院外交事務委員會主席恩格爾（Eliot Engel）與世長辭，享壽79歲。恩格爾曾長年推動多項友台法案，並多次造訪台灣。

美聯社報導，這位紐約民主黨人曾在巴爾幹半島事務和華府政壇等多項議題上發揮重要影響力，包括總統川普首度執政時對他的第一次彈劾案。

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根據家屬說法，恩格爾今天在紐約市布朗克斯區（Bronx）醫院因巴金森氏症（Parkinson's Disease）併發症過世。

家屬在聲明中說：「恩格爾在超過44年公職生涯中始終不懈地為國內選民奮鬥，並致力於促進全球和平與安全。」

恩格爾1988年首次當選進入國會，當時以改革者姿態擊敗連任10屆的在位議員；30多年後，他在2020年黨內初選敗給政壇新秀，這場選舉被視為進步派爆冷擊敗黨內務實派。

恩格爾曾任教師及紐約州議會議員，進入國會後在眾議院外交事務委員會逐步晉升，2019年成為主席。他堅定支持以色列，也是最早要求為科索沃（Kosovo）軍事介入的議員之一。

布朗克斯區民主黨籍聯邦眾議員托瑞斯（Richie Torres）今天在聲明中說，恩格爾「在外界鮮少關注時期，始終堅定為科索沃和阿爾巴尼亞裔族群發聲」。

此外，恩格爾協助談成哈金–恩格爾議定書（Harkin–Engel Protocol），這項國際協議目的在消除西非可可種植園內「最惡劣形式童工」。

恩格爾擔任外委會主席期間適逢2019年至2020年對川普的彈劾調查，川普當時被控試圖施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）調查民主黨政敵拜登（Joe Biden）。

眾議院在2019年底彈劾川普，不過參議院2020年2月宣判川普無罪。恩格爾當時矢言不放棄追查，強調「還有許多未解答的問題，美國民眾有權知曉答案」。

恩格爾在2021年任期屆滿後離開國會，所屬選區現任民主黨籍眾議員賴提默（George Latimer）說：「他的遺澤包括對各項議題的勤勉投入以及待人和善。」

恩格爾曾為國會台灣連線（Taiwan Caucus）一員，多次提出及連署支持挺台法案，並且多次訪台。

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