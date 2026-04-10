因應伊朗戰爭衝擊 日本5月起加碼釋出20天石油儲備

日本首相高市早苗今（10）日在內閣會議上表示，日本計劃從5月起釋放相當於20天用量的石油儲備，以確保國內供應穩定。（路透）

針對伊朗戰爭衝擊全球石油供應，日本首相高市早苗今（10）日在內閣會議上表示，日本計劃從5月起釋放相當於20天用量的石油儲備，以確保國內供應穩定，同時在中東以外的地區尋找石油來源。

根據《路透》報導，據1項旨在提供足夠50天石油用量的計劃，日本自3月16日起既單獨釋出部分石油儲備，也與其他國家協調釋出。日本此次釋放的20天用量是額外增加的。

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截至4月6日，日本的石油儲備足以維持230天的用量，其中包括公共儲備中相當於143天用量的石油。

高市早苗指出，日本到5月應該能夠透過不經過荷姆茲海峽的航線，獲得超過一半的石油進口，但她沒有透露具體來源。

日本產業省表示，中東地區的此類航線包括從沙烏地阿拉伯紅海沿岸的延布港（Yanbu）和阿拉伯聯合大公國的富查伊哈港（Fujairah）出發的航線。

日本也聯繫了美國、馬來西亞、亞塞拜然、哈薩克、巴西、阿根廷、厄瓜多、哥倫比亞、墨西哥等地的供應商。

高市早苗聲稱，日本政府已要求供應商直接向醫療保健、運輸和農業等行業出售燃料。

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