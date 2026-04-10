為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    因應伊朗戰爭衝擊 日本5月起加碼釋出20天石油儲備

    2026/04/10 10:54 編譯謝宜哲／綜合報導
    日本首相高市早苗今（10）日在內閣會議上表示，日本計劃從5月起釋放相當於20天用量的石油儲備，以確保國內供應穩定。（路透）

    日本首相高市早苗今（10）日在內閣會議上表示，日本計劃從5月起釋放相當於20天用量的石油儲備，以確保國內供應穩定。（路透）

    針對伊朗戰爭衝擊全球石油供應，日本首相高市早苗今（10）日在內閣會議上表示，日本計劃從5月起釋放相當於20天用量的石油儲備，以確保國內供應穩定，同時在中東以外的地區尋找石油來源。

    根據《路透》報導，據1項旨在提供足夠50天石油用量的計劃，日本自3月16日起既單獨釋出部分石油儲備，也與其他國家協調釋出。日本此次釋放的20天用量是額外增加的。

    截至4月6日，日本的石油儲備足以維持230天的用量，其中包括公共儲備中相當於143天用量的石油。

    高市早苗指出，日本到5月應該能夠透過不經過荷姆茲海峽的航線，獲得超過一半的石油進口，但她沒有透露具體來源。

    日本產業省表示，中東地區的此類航線包括從沙烏地阿拉伯紅海沿岸的延布港（Yanbu）和阿拉伯聯合大公國的富查伊哈港（Fujairah）出發的航線。

    日本也聯繫了美國、馬來西亞、亞塞拜然、哈薩克、巴西、阿根廷、厄瓜多、哥倫比亞、墨西哥等地的供應商。

    高市早苗聲稱，日本政府已要求供應商直接向醫療保健、運輸和農業等行業出售燃料。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播