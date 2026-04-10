強化印太合作！北約大使級代表團本月中旬訪問日本

消息人士9日透露，北約各成員國的大使級代表本月中旬將訪問日本，強化與印太地區的合作。（美聯社資料照）

北大西洋公約組織（NATO）消息人士9日透露，各成員國常駐布魯塞爾北約總部的大使級代表本月中旬將訪問日本，以強化與印度太平洋地區的合作。

共同社報導，北約共有32個成員國，包括美國、加拿大以及歐洲國家；日本則是北約第一個任命專職大使的夥伴國。消息人士稱，本次訪問團當中，唯一未派代表參加的只有匈牙利。

請繼續往下閱讀...

目前，北約還在協調與日本防衛大臣小泉進次郎、外務大臣茂木敏充等首長的會談，以及走訪國防相關企業的行程。

報導指出，對歐洲的北約成員國而言，最重要議題是支持持續遭俄羅斯進攻的烏克蘭。在美國總統川普對援烏態度消極的背景下，作為印太地區夥伴國的印太4國（IP4）日本、南韓、澳洲、紐西蘭在北約當中的存在感日益提升。

華爾街日報（The Wall Street Journal）9日獨家報導，川普因不滿部分北約成員國不挺伊朗戰爭，正考慮把駐當地美軍調往他國。華爾街日報點名德國、法國、義大利、西班牙可能受影響；波蘭、立陶宛、希臘、羅馬尼亞則可能受益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法