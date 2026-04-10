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    首頁 > 國際

    川普嗆撤離北約美軍 西德義法遭點名

    2026/04/10 07:39 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普不滿部分北約成員國不挺伊朗戰爭，考慮從部分成員國撤離美軍。外媒消息指出，包含西班牙、德國、義大利、法國可能受影響。（資料照，歐新社）

    美國總統川普不滿部分北約成員國不挺伊朗戰爭，考慮從部分成員國撤離美軍。外媒消息指出，包含西班牙、德國、義大利、法國可能受影響。（資料照，歐新社）

    美國總統川普不滿部分北約成員國不挺伊朗戰爭，考慮從部分成員國撤離美軍。外媒消息指出，包含西班牙、德國、義大利、法國可能受影響，至於波蘭、羅馬尼亞、立陶宛、希臘則可能受益。

    據外媒報導，自二戰以來，美國在歐洲安全體系中扮演核心角色，目前美國在歐洲駐紮超過8萬名士兵，其中超過3萬名士兵駐紮在德國，另有相當數量的士兵駐紮在義大利、英國和西班牙。

    雖然目前還無法確定川普計劃從哪些國家撤軍，但華爾街日報報導指出，部分盟國與川普關係不佳，近期又因反對伊朗戰爭而引發川普不滿。像是西班牙曾阻擋參與伊朗行動的美軍飛機使用其領空，也是唯一未表示會把國防支出提高至國內生產毛額（GDP）5%的北約成員國。

    至於德國雖是美軍支援其中東行動最大且最重要的樞紐之一，但德國高官也曾批評這場戰爭。義大利也曾短暫阻擋美國使用西西里島（Sicily）的空軍基地。至於法國政府則是在美方保證降落的飛機未參與空襲伊朗後，才同意美方使用南法基地。

    報導提到，包含波蘭、羅馬尼亞、立陶宛、希臘等國，則被視為較為支持美國的國家，可能因此受益。這些東歐國家國防預算占比最高，也是最早表態願意支持國際聯合監控荷姆茲海峽的國家之一。

    北約秘書長呂特（Mark Rutte）表示，他理解川普對北約的失望，但「絕大多數歐洲國家」都曾為美方在伊朗的戰爭行動提供協助。

    報導提到，雖然川普曾威脅要完全退出北約，但此舉需國會批准才能達成，但大多數民主黨人和幾位知名的共和黨人已明確表示，他們不會支持這樣的計畫。

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