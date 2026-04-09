伊朗稱代表團將抵達巴基斯坦 討論10點方案

伊朗駐巴基斯坦大使穆哈丹表示，伊朗代表團將於今（9）日晚間抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，為與美國的會談做準備。（歐新社）

伊朗駐巴基斯坦大使穆哈丹（Reza Amiri Moghadam）

表示，伊朗代表團將於今（9）日晚間抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，為與美國的會談做準備。

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根據《法新社》報導，穆哈丹9日在X上發文說「雖然伊朗公眾對以色列政權屢次違反停火協議、破壞外交倡議持懷疑態度，但應巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）的邀請，伊朗代表團今晚仍將抵達伊斯蘭馬巴德，進行基於伊朗提出的10點方案的嚴肅會談。」

在穆哈丹發表此篇文章前，以色列對黎巴嫩展開猛烈空襲。《衛報》稱黎巴嫩民防部門指出，以色列行動造成至少254人死亡和1100多人受傷。

伊朗官員對此表示，不排除退出與美國達成的停火協議。聯合國秘書長古特瑞斯 （Antonio Guterres）的發言人也聲稱，以色列對黎巴嫩的致命空襲，對脆弱的美伊停火構成嚴重威脅。

另外伊朗媒體《努爾新聞》（Nour News）稱10點方案分別為美國必須根本性地承諾保證不進行侵略、伊朗持續掌控荷姆茲海峽、接受伊朗可為其核計畫進行鈾濃縮、解除對伊朗的所有直接制裁、解除針對與伊朗機構往來外國實體的所有間接制裁、終結所有聯合國安理會針對伊朗的決議、終止所有國際原子能總署關於伊朗核計劃的決議、支付伊朗因戰爭所受損失的賠償金、美國戰鬥部隊撤離中東地區、各戰線全面停火，包括以色列與黎巴嫩真主黨的衝突。

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