法國譴責以色列攻擊黎巴嫩 英國籲擴大停火協議

法國外交部長巴霍譴責以色列攻擊黎巴嫩的行為，稱其不可接受。（法新社）

以色列對黎巴嫩展開猛烈空襲，黎巴嫩民防部門稱至少254人死亡和1100多人受傷。對此法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）譴責以色列攻擊黎巴嫩的行為，英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）則希望停火範圍能擴大至黎巴嫩。

根據《法新社》報導，巴霍今（9）日接受法國國際廣播電台採訪時表示，以色列對黎巴嫩的襲擊令人無法接受，並警告此舉動可能破壞脆弱的美伊停火協議。

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巴霍說「這些攻擊尤其令人無法接受，因為它們破壞了美國和伊朗達成的臨時停火協議。」

英國外交大臣古柏告訴《天空新聞》，英國強烈希望黎巴嫩被納入中東停火協議。她稱「我們確實希望看到停火協議擴展到黎巴嫩。我對以色列在黎巴嫩不斷升級的襲擊深感不安。」

古柏強調，黎巴嫩出現了大規模的人口流離失所。因此英國希望，停火協議能擴展到黎巴嫩。

另外聯合國秘書長古特瑞斯 （Antonio Guterres）的發言人8日也聲稱，以色列對黎巴嫩的致命空襲，對脆弱的美伊停火構成嚴重威脅。

英國外交大臣古柏稱，英國強烈希望黎巴嫩被納入中東停火協議。（路透）

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