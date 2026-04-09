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    打贏還要付錢？ 伊朗擬收荷姆茲海峽過路費 美石油業炸鍋怒問白宮

    2026/04/09 16:11 即時新聞／綜合報導
    伊朗擬對荷姆茲海峽往來油輪進行收費，引發美國石油產業不滿，紛紛向政府高層表達不滿。（路透）

    伊朗擬對荷姆茲海峽往來油輪進行收費，引發美國石油產業不滿，紛紛向政府高層表達不滿。（路透）

    伊朗與美國達成2週停火協議，同意開放荷姆茲海峽，伊朗擬對荷姆茲海峽往來油輪進行收費，引發美國石油產業不滿，紛紛向政府高層表達不滿，質疑為什麼打贏了還要付錢？

    美國政治新聞網站Politico報導，美伊停火10點基礎協議曝光，其中包含同意荷莫茲海峽由伊朗控制，並可透過向通行荷莫茲海峽的船隻收費，作為戰後重建資金來源；1名不具名的石油業顧問表示，多家石油公司高層正與白宮、國務卿魯比歐以及副總統范斯接觸，抗議允許伊朗在荷姆茲海峽收取通行費，作為和平談判的一部分。

    該人士直言：「我們以前不需要這樣做（繳過路費）——而且我以為我們是贏了這場戰爭。只要有機會接觸政府，你就會問：你們到底在想什麼？」他補充說，政府官員對業界抱怨的回應「並不是冷處理」，比較像是「好，我們知道了，會記下來」。

    石油業強調，若接受伊朗要求，單次運輸成本將因通行費與保險費增加約250萬美元，最終將轉嫁給消費者；而且伊朗允許控制荷姆茲海峽，可能會首開惡例，讓新加坡或土耳其等國也對馬六甲海峽、博斯普魯斯海峽等重要航道收費。

    專攻能源與國際法的律師班奈特（Jason Bennett）表示：「我預期會有強烈反彈，而且不只來自石油業。」他指出，荷姆茲海峽是國際水道，「至今並未承認伊朗有權控制該海峽，我不認為有人會接受這點。」

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