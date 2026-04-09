川普派范斯與伊朗和談 白宮警告「立即開放荷姆茲海峽」

白宮新聞秘書李威特8日向記者表示，范斯將帶隊前往巴基斯坦，在本週末進行和平會談。（美聯社）

美擬與以色列商量 將黎巴嫩納入停火協議

美國白宮證實，總統川普將派遣副總統范斯（JD Vance）前往巴基斯坦，進行伊朗和平談判，並要求德黑蘭立即開放荷姆茲海峽。此外美方強調，打算與以色列商量將黎巴嫩納入停火協議。

《法新社》報導，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）8日向記者表示，范斯將帶領團隊前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，在本週末進行和平會談。談判代表包括特使魏科夫（Steve Witkoff）和總統女婿庫許納（Jared Kushner）。

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《紐約郵報》稍早報導，川普先前尚未確定范斯是否出席會談，因為這當中有安全風險的考量。

對於有報導指出，儘管美伊已暫時停火，但戰略航道荷姆茲海峽仍被伊朗封鎖。李威特說，伊朗必須「立即、迅速、安全地」開放荷姆茲海峽。任何關閉行為「都是完全無法接受的」。

此外白宮指出，美伊停火協議原本不包括黎巴嫩。黎巴嫩被捲入戰爭，是因為伊朗撐腰的真主黨（Hezbollah）在美伊戰爭開打後，也對以色列發動攻擊。

李威特說：「我可以確定，川普總統與以色列總理納坦雅胡，以及所有相關各方，會針對這個議題繼續討論。」

《路透》報導，范斯8日也強調，儘管德黑蘭的談判代表認為美伊停火協議包括黎巴嫩，但美國實際上並沒有同意這一點。他補充，以色列已同意在黎巴嫩保持克制，但沒有提供更多細節。

然而，白宮、范斯的立場與巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）的言論相互矛盾。夏立夫是停火談判的關鍵調解人，他曾表示，停火協議將涵蓋黎巴嫩。

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