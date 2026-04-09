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    首頁 > 政治

    中共高官突蹦出這句話 鄭麗文一驚正襟危坐畫面曝光

    2026/04/09 00:43 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文。（國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文。（國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文7日率團訪中，第二天行程發生一段有趣的插曲，當她和中國官員見面時，對方突然蹦出「我看過你的視頻（影片）」時，鄭麗文似乎突然嚇到，正襟危坐了起來，引發網友嘲諷。

    鄭麗文8日在南京見中共江蘇省委書記信長星時，對方突然說了一句「我看過你一些視頻……」，鄭麗文突然驚了一下，轉身調整坐姿，面向信長星，接著信長星才慢悠悠的說道：「你就任以後啊，有很多視頻在網上。我們也看到鄭主席就任以來，多次明確表示堅持九二共識。」

    有人就翻出過往鄭麗文學生時代、還待在民進黨時期曾高喊「台灣建國」的影片，幫鄭麗文加上擔心中國官員有看過她以前那些「爭議發言」的內心OS。醫師羅浚晅就酸，「人家早就摸清楚鄭麗文的底細，鄭馬上正襟危坐，轉身、驚嚇！還好沒有帶館長，不然場面更難看了！」

    網友紛紛嘲諷，「以前是台獨份子，鄭麗文心虛了」、「會不會他暗示，怎麼沒有穿個兔女郎的衣服來」、「以前說過台灣要獨立建國，共產黨都知道」、「自取其辱的會晤」、「看到妳高喊台獨還有穿兔女郎裝的視頻兒了」、「請大人明鑑，這位女士年輕時多次提倡台獨議題，請大人收押嚴審絕不用再送回台灣」、「丟臉的樣態，在台灣耀武揚威，去到宿敵前坐立不安」。

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