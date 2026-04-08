蔣萬安施政報告前加碼租補 何孟樺：先前為何不擔心租屋族支持不足？

台北市議員何孟樺。（資料照）

台北市長蔣萬安於市議員審完今年預算後，陸續開出營養午餐免費、育兒減工時、托育補助增加政策支票，明（9）天將赴市議會施政報告，都市發展局今天宣布「民間租屋租金加碼補貼」新制上路。市議員何孟樺質疑，先前人口外移，市長只擔心有沒有第三副市長，為何不擔心租屋族支持不足？是否因為對過去3年施政表現感到不足與尷尬，才會突然一朝奮起。

何孟樺說，議會不反對好的政策，但正常的市府，總不會在選舉年才提出政策。畢竟台灣不是年年選舉，如果一名市長在選舉年才有政策、牛肉，怎麼好意思跟市民要4年任期？先前人口外移，市長只擔心有沒有第三副市長，為何不擔心租屋族支持不足？市府到底是要解決人口外移，還是要搶救「藍營金孫」蔣萬安匱乏的自信心，相信大家都看得很清楚。

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議員張文潔也說，市府一再強調要鼓勵生育、改善少子化，但此次補貼設計卻出現明顯矛盾，依照目前方案，45歲以下已婚青年家庭每月可加碼補貼2500元，但育有0至12歲子女的育兒家庭，每名子女僅加碼1000元，形同「沒有小孩的已婚家庭，反而比真正有在養小孩的家庭補助還多」。這樣的制度不是在鼓勵生育，而是在獎勵婚姻關係本身。

她呼籲，若市府真正要面對少子化問題，政策核心應回到「育兒負擔」本身，而非以婚姻狀態作為補貼依據，否則只會讓最需要支持的族群被忽視，也難以達成提升生育率的政策目標。

何孟樺指出，民進黨的台北市長人選未定，蔣萬安現在是沒有對手的狀態，從無菸城市以降的一系列政策，明顯是想在議會休會期間，持續墊高自己的連任優勢。包括6日發布的民調明明是去年12月進行，卻拖到今年4月的假日才公告，「擺明是為了開議鋪陳，政治操作的用意十分明顯」。這反映出蔣市長自己對過去3年的施政表現，也感到不足與尷尬，才會3年總是躺平，突然一朝奮起。

何孟樺分析，現在藍營為蔣萬安造勢的事態非常明顯。例如「育兒減工時」政策，明明市府也不敢全面推動，捷運公司等市營事業也仍未跟隨，市府不敢擴及自己府內適用勞保的員工，更不敢直接編列預算，承受預算執行的壓力。在這樣的狀況下，北市企業迄今申請試辦比例仍舊偏低，其他縣市也因此不敢跟進。

但是藍營立委無視要在中央提案，把它變成全國性政策，這是市長宣傳當政策做；藍營立委把政策當宣傳做，完全不是一個務實的市政首長與政黨該有的作為。

台北市議員張文潔。（資料照）

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