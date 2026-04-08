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    首頁 > 政治

    蔣市府拋「租補加碼」未列施政報告 陳賢蔚：政策太隨興很難做到好

    2026/04/08 23:04 記者董冠怡／台北報導
    台北市長蔣萬安明（9日）將赴市議會進行施政報告、接受市議員質詢並答覆。（資料照）

    台北市長蔣萬安明（9日）將赴市議會進行施政報告、接受市議員質詢並答覆。（資料照）

    台北市長蔣萬安明（9日）將赴市議會進行施政報告、接受市議員質詢並答覆，但市議員遲未收到簡報檔；此外，都市發展局今（8）日宣布「民間租屋租金加碼補貼」新制上路。對此，市議員陳賢蔚受訪表示，這樣的利多政策，在都發局施政報告未來施政重點內「隻字未提」，強調施政若太隨興，成果很難做到最好。

    陳賢蔚指出，台北市少子化、人口外流嚴重，對於留下市民的有利政策，議會一定會支持，然基於監督市政的職責，更需知道該預算所帶來的預期成果，是不是只有這樣的政策能達成、有沒有其他更迫切需要執行的項目，除了公布相關辦法外，也應該將相關研議資料公布給議會及市民知道，尤其這樣的利多政策，在都發局施政報告未來施政重點裡面隻字未提，非常離譜。

    陳賢蔚認為，好的政策須有足夠時間讓議會及相關團體瞭解並參與討論，但據觀察，市府挑在休會期間大開支票，也沒有在前一年度預算會期做通盤的財源規劃，讓人質疑市長為選舉而做，有些政策甚至局處在先前面對議會質詢時還不支持，施政如此隨興，成果很難做到最好。

    他也提到，蔣萬安明天要到議會報告，不過尚未看到簡報檔，僅有4月初收到紙本施政報告，批評動作不但太慢，也不重視議會的質詢權。

    台北市議員陳賢蔚。（資料照）

    台北市議員陳賢蔚。（資料照）

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