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    首頁 > 國際

    美伊停火後週三僅11船通過 荷姆茲海峽航運又停擺

    2026/04/09 08:30 即時新聞／綜合報導
    船舶追蹤資料平台的數據指出，目前未顯示有任何船隻正在通過荷姆茲海峽。（路透）

    船舶追蹤資料平台的數據指出，目前未顯示有任何船隻正在通過荷姆茲海峽。（路透）

    美國與伊朗宣布停火2週後，荷姆茲海峽是否恢復通行引發關注。根據獨立航運分析，週三僅有11艘船隻通過，但在以色列空襲黎巴嫩後，船舶追蹤資料平台的數據指出，目前未顯示有任何船隻正在通過荷姆茲海峽。

    美國CNN報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊今（9）日指控，以色列對黎巴嫩發動大規模攻擊違反停火協議，並稱經荷姆茲海峽的航運活動大幅減緩，隨後停止。根據船舶追蹤網站MarineTraffic資料，目前未顯示有任何船舶正在通過荷姆茲海峽。

    革命衛隊表示，在以色列對黎巴嫩發動大規模攻擊後數分鐘內，通過海峽的「所有船舶交通」都已停止。伊朗方面稱，該攻擊違反停火協議。伊朗半官方的《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）指出，週四凌晨有「大量」船隻滯留在荷姆茲海峽。

    美伊兩週停火協議於台灣時間週三上午生效後，航運一度恢復。據《美聯社》報導，追蹤國際航運的海事情報公司Windward指出，週三僅有11艘船通過荷姆茲海峽，與前幾天數量大致相同，未見白宮所稱「停火後船流增加」的明顯變化。

    Windward表示，所有欲通過海峽的船隻，仍須與伊朗當局協調安全通行，而伊朗正要求航運業者為外運石油支付高額通行費，金額最高可達每桶1美元，且須以加密貨幣支付。最大型的超級油輪最多可載運300萬桶原油。Windward還指出，伊朗週三透過無線電向波斯灣內油輪廣播警告，若未經批准通行，將遭到攻擊。

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