停火期間在荷姆茲海峽收費？白宮：川普希望通行不受任何限制

近日外媒傳出伊朗將在停火期間對通過荷姆茲海峽的油輪進行收費，美國總統川普更拋出可能與伊朗合資成立聯合公司進行收費，美國白宮方面強調，川普希望看到荷姆茲海峽不受到任何限制、立即開放。（彭博）

中東局勢持續緊繃，美國及伊朗雖才剛表示達成停火2週協議，但以色列8日再轟炸黎巴嫩，引發以色列不滿，美國總統川普則稱黎巴嫩「並未包括在協議中」。近日外媒傳出伊朗將在停火期間對通過荷姆茲海峽的油輪進行收費，美國總統川普更拋出可能與伊朗合資成立聯合公司進行收費，美國白宮方面表示，目前還沒有確定接受伊朗在海峽收費，強調川普希望看到荷姆茲海峽不受到任何限制、立即開放。

美國和伊朗週三（8日）才剛宣布停火2週，讓全球暫時鬆了一口氣，但以色列持續轟炸黎巴嫩，造成大量傷亡，引發伊朗不滿並決定再度「全面封鎖」荷姆茲海峽，並警告未經許可通過的船隻將面臨被「鎖定」甚至「摧毀」的風險，伊朗還揚言退出停火協議。

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針對黎巴嫩再遭轟炸，川普則稱由於真主黨的關係，黎巴嫩「並未包括在協議中」。當被問到是否可接受以色列的攻擊時，川普則說這是「一場獨立的小衝突」。

部分外媒指出，伊朗擬在停火期間對往來船隻收費，川普也提出可能與伊朗合資成立聯合公司在荷姆茲海峽收費的說法，對此美國白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，停火是基於自由、安全的荷莫茲海峽，強調川普雖然確實提出過收費的想法，但川普最終希望看到的是荷姆茲海峽不受到任何限制、立即開放。

針對荷姆茲海峽目前是由誰控制，李威特則是拒絕回答。

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