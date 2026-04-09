以色列猛攻黎巴嫩致254死 伊朗警告恐退出停火協議

以色列8日對黎巴嫩發動自與真主黨開戰以來最大規模的攻擊，造成至少254人死亡、837人受傷。（美聯社）

以色列8日對黎巴嫩發動自與真主黨（Hezbollah）開戰以來最大規模的攻擊，造成至少254人死亡、837人受傷，促使伊朗官員警告，德黑蘭可能會退出與美國達成的停火協議。

以色列戰機夷平貝魯特（Beirut）市中心的數棟建築，這座黎巴嫩首都滿是被爆炸摧毀的汽車與燃燒的建築殘骸，天空瀰漫著煙霧，急救人員努力撲滅火勢；與此同時，以色列轟炸黎巴嫩各地100多個真主黨軍事據點。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）聲稱，這是對親伊朗組織真主黨的「突襲」。

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以色列總理辦公室表示，為期2週的中東停火協議並不包括黎巴嫩，與調停國巴基斯坦的聲明相反；而美國總統川普在最初保持沉默後表示，黎巴嫩是「另一場小衝突」，而非協議的一部分。

伊朗消息人士告訴塔斯尼姆通訊社（Tasnim），如果以色列執意在黎巴嫩違反停戰協議，伊朗準備退出停火協議；伊朗外交部長與巴基斯坦外交部長討論這場危機。

以色列防長卡茲表示，伊朗與黎巴嫩戰區是分開的，以軍的目標是「改變黎巴嫩的現實，並消除北部居民面臨的威脅」；「我們警告過（真主黨領袖）卡西姆（Naim Qassem），真主黨將為代表伊朗攻擊以色列付出極其慘痛的代價，卡西姆個人的報應也將到來。」

以色列軍方的阿拉伯語發言人暗示，以色列將開始對貝魯特進行更深度的打擊；此前，以軍將大部分空襲限制在普遍支持真主黨的南郊。該發言人表示，真主黨正於該市的混合社區中「重新部署」，並誓言無論真主黨戰士身在何處，都會對其進行追擊。

在該聲明發表後不久，以色列擊垮了貝魯特西部塔雷卡亞特（Tallet al-Khayet）社區的另一棟建築，該地在這場戰爭中尚未遭到襲擊。

川普表示，他知道以色列的轟炸，並表示由於真主黨的關係，黎巴嫩「並未包括在協議中」。當被問及他是否可接受以色列的攻擊時，川普說，這是「一場獨立的小衝突」。

直到8日以色列在黎巴嫩各地發動這波空襲之前，自宣布停火以來，真主黨尚未宣布對以色列發動任何攻擊，這是自3月2日其與以色列開戰以來的首次。

最初，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）在連夜宣布停火時表示，伊朗、美國及其盟友已「同意在包括黎巴嫩與其他地方在內的各地立即停火」。伊朗提出的10點和平計畫，也呼籲結束對「『抵抗軸心』所有成員」的戰爭，亦即包括真主黨。

7日有跡象顯示，在巴基斯坦調停下，美伊之間更廣泛的外交對話，已在沒有以色列直接參與的情況下得出結論。川普在宣布停火前不久，曾致電以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），告知這位以色列領袖他的決定。

這場在黎巴嫩為期5週的戰爭，已將該國推向崩潰邊緣。超過110萬人被迫流離失所，其中許多人流落街頭。黎巴嫩衛生部7日表示，已有超過1530人死於以色列的空襲，另有4812人受傷。

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