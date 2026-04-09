川普：將很快與伊朗面對面和談　地點在巴基斯坦

美國媒體「紐約郵報」今天報導，總統川普接受專訪時表示，預計與伊朗的和平談判將會「很快」在巴基斯坦舉行，但副總統范斯（JD Vance）基於安全考量，可能不親自出席。

川普團隊與巴基斯坦領導人協商，以結束39天的伊朗戰爭。隨後巴基斯坦方面提議，最快10日在巴國首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行會談。

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至於美方由誰代表談判，川普在電話中受訪時表示：「我們會有魏科夫（Steve Witkoff）、庫許納（Jared Kushner）、可能有JD，但我不確定。這當中有安全風險的考量。」

川普說，面對面會談將會「非常快舉行，實際上非常快。」

川普7日已接受伊朗有關結束衝突的10點相對提案，作為建構永久協議的初步架構，儘管其中有些要求似乎不太可能達成協議。

美國與以色列在2月28日對伊朗發動戰事，當時白宮設定四大核心目標，包括終結伊朗的核子計畫、摧毀對方的海軍、破壞其彈道飛彈生產基地，以及讓伊朗不再為代理勢力撐腰。

停火協議也包括重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），以供國際船舶通行。

最終協議方案中，可能要解決伊朗向船舶收取通行費問題，並聚焦於如何確保深埋地下的濃縮鈾安全。（編譯：紀錦玲）1150409

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