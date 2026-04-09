納坦雅胡豪賭失敗 美伊停火重挫以色列戰略與外交 成最大輸家

隨著與伊朗達成1項脆弱且模糊的停火協議，以色列總理納坦雅胡似乎成為最大輸家。（法新社檔案照）

在這場中東戰爭中，隨著與伊朗達成1項脆弱且模糊的停火協議，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）似乎成為最大輸家。

英國「衛報」8日報導，在納坦雅胡多年來不斷威脅伊朗、在全球媒體面前指控德黑蘭的陰謀，並對歷任美國總統施加外交壓力，以促成對伊戰爭之後，這場衝突的結果對以色列而言，卻是一場空。

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美國情報界認為，以色列預測伊朗將發生政權更迭與革命的說法是「荒謬的」，以色列認為這場戰爭最好幾天、最壞幾週就會結束的評估，也錯得離譜。甚至就在2天前，納坦雅胡還在敦促美國總統川普不要同意停火。據稱川普在考量是否與伊朗達成協議時，將以色列邊緣化。

以色列主要在野黨領袖拉皮德（Yair Lapid）在社群平台X發文寫道：「在我們整個歷史上，從未發生過像這樣的政治災難。當攸關我們國家安全核心的決定被制定時，以色列甚至連談判桌的邊都沾不上。」

拉皮德說，「軍隊執行了要求它做的一切，民眾也展現了非凡的韌性，但納坦雅胡在政治上失敗了，在戰略上失敗了，並且沒有達成他自己設定的任何目標。我們將需要數年的時間，才能修復納坦雅胡因傲慢、疏忽與缺乏戰略規劃所造成的政治與戰略損害。」

左翼民主黨（Democrats）黨魁戈蘭（Yair Golan）也認為，停火是納坦雅胡的「戰略失敗」。他在X平台發文表示：「他承諾了歷史性的勝利與世世代代的安全，但實際上，我們陷入以色列有史以來最嚴重的戰略失敗之一。這是一個徹底的失敗，將危及以色列未來幾年的安全。」

報導指出，納坦雅胡將一切都賭在這場戰爭上，但他並未推翻這個神權政權、未能奪取德黑蘭的高濃縮鈾庫存，也未能實質削弱該國。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的實力已經增強，因為德黑蘭至少到目前為止，已達成其主要目標，即在世界2大軍事強權長達1個月的猛攻下存活下來。

這些攻擊留下1個受傷但依然完好無損的政權，並擁有強大的軍事資產；德黑蘭可能會在尋求報復機會的同時，尋求快速重新武裝。

鑑於以色列宣布要在黎巴嫩南部開闢新安全區的意圖，將使其軍隊在地面上與真主黨（Hezbollah）戰士爆發直接衝突，納坦雅胡堅持繼續攻擊黎巴嫩南部的作法，也顯得傲慢自大。

在此背景下，以色列對黎巴嫩發動的大規模空襲，似乎是在伊朗受挫後的一種轉移焦點的懲罰性行為。

報導指出，對納坦雅胡與以色列而言，民意與外交方面的後果可能更為嚴重。尤其是在美國，一項可追溯至1960年代的政治共識正明顯崩解。以色列在推動川普對伊朗開戰中所扮演的角色，受到進步派與「讓美國再次偉大」（MAGA）極右翼的抨擊，而對以色列更廣泛的支持，甚至在猶太選民中也處於歷史低點。

此外，這也是納坦雅胡在以色列選舉年所面臨的國內衝擊，他不僅沒有改變以色列的安全局勢，反而在歷經這場戰爭後，未能達成任何他主要承諾的目標。以色列人將會清楚地看到，他長期以來所謂要消除對以色列「生存」威脅的目標，非但沒有實現，而且情勢在很大程度上依然沒有改變。

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