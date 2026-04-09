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    伊朗10點和平提案爆羅生門 白宮：與川普所指版本不同

    2026/04/09 01:27 國際新聞中心／綜合報導
    美國總統川普已數度對伊朗公開談論停火協議的內容表達不滿。（路透檔案照）

    美國總統川普已數度對伊朗公開談論停火協議的內容表達不滿。（路透檔案照）

    美國總統川普7日宣布與伊朗達成2週停火協議時說，美國已收到一份10點和平提案，他認為這是「可行的談判基礎」。

    但1名白宮官員8日告訴美國有線電視新聞網（CNN），當伊朗隨後向記者發布一份10點提案時，內容與川普所指的並不相同。

    報導指出，這些差異的程度與性質目前尚不清楚。該名白宮官員並未詳細說明。

    川普已數度對伊朗公開談論停火協議的內容表達不滿。7日晚間，他嘲諷伊朗最高國家安全委員會宣稱在協議中取得勝利的聲明是「騙局」（FRAUD），並抨擊報導此事的CNN。8日，他在「真實社群」（Truth Social）發文暗示，一些公開流傳的協議內容，並未在閉門會議中被討論。

    他寫道：「許多與美伊談判毫無關係的人正在發布大量協議、清單與信件，在許多情況下，他們完全是騙子、招搖撞騙，甚至更糟。」

    他說：「只有1組對美國來說可接受的有意義『要點』，我們將在這些談判的閉門會議中討論它們。這些是我們同意停火基礎的要點。這是合理的事物，而且可以輕易處理。」

    最初引發川普憤怒的伊朗最高國家安全委員會聲明，是由CNN從伊朗官員處取得，並獲得多家伊朗國營媒體報導。該聲明列出德黑蘭10點計畫的關鍵部分。

    這些內容包括規範荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的通行、終止對伊朗及其區域代理人武裝勢力的攻擊、美軍撤出該地區、對伊朗進行賠償、解除國際制裁與解凍資產，以及以具約束力的聯合國決議來確保任何最終和平協議。

    由伊朗國營媒體廣泛散布、包括波斯語與英語的某些版本的委員會聲明中，還包括伊朗宣稱擁有核濃縮權利的說法。

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