德版「役男出境管制」上路！ 17至45歲男性出國逾3個月須報准

根據德國總理梅爾茨的強軍計畫，德國目標在2035年將現役軍人從現有的18萬人增至26萬人。（路透社）

因應俄羅斯入侵烏克蘭後日益嚴峻的區域安全威脅，德國於今年1月1日正式實施《兵役現代化法》，旨在大幅強化國防戰力。然而，根據最新法規內容，17歲至45歲的德國男性若計畫出國停留超過3個月，未來必須先取得政府許可。此項新規被視為德國自2011年廢除徵兵制後，最顯著的國防政策轉向，等同恢復了類似台灣的「役男出境管制」。

據《BBC》報導，德國國防部發言人證實，為了建立「可靠且具意義的兵籍登記系統」，凡年滿17歲以上的男性在計畫長住國外前，皆須獲得核准。國防部強調，在緊急狀態下，政府必須掌握國民長期居留海外的動向。儘管目前規定出境核准原則上會予以發放，且針對違規者的具體處罰尚未明朗，但官方承認此舉對年輕世代的影響可能相當深遠。

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這項規定的法源依據可追溯至1956年的《徵兵法》。在去年12月德國國會通過修法前，役男僅需在國家進入「國防狀態」或「動員狀態」時才適用此申報義務，如今則擴大至平時狀態。德國國防部指出，類似規定在冷戰時期也曾存在，當時西德維持約50萬人的武裝力量，如今重啟條文則是為了因應當前多變的安全環境。

根據德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）的強軍計畫，德國目標在2035年將現役軍人從現有的18萬人增至26萬人，並致力於將德國聯邦國防軍（Bundeswehr）打造為歐洲最強大的傳統軍隊。新法規定，自今年1月起，所有18歲青年都將收到役男意願問卷；自2027年7月起，更須接受體能評估，以確定在戰時是否具備服役資格。

儘管現行制度仍維持「志願役」形式，但法律已保留彈性：若安全局勢持續惡化或志願人數不足，政府不排除重啟類似台灣的「強制徵兵制」。對此，不少德國年輕人發起抗議，反對重回軍營接受服從訓練與學習殺戮。值得注意的是，基於德國憲法保障，目前僅男性受此法律約束，女性雖可自願入伍，但政府不得強制其服役。

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