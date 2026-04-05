美戰機失聯飛官獲救！只靠1把槍苦撐逾24小時 絕地救援內幕曝光

美國一架F-15E戰鬥機近日在伊朗境內遭擊落，一度失聯的WSO順利獲救。F-15E示意圖，與本文無關。（美聯社）

美國一架F-15E戰鬥機近日在伊朗境內遭擊落，機上2名飛行員成功彈射逃生，駕駛員迅速獲救，但武器系統官（WSO）卻在敵境失聯，美方隨即展開一場與時間賽跑的高難度敵後搜救行動。今天（5日）美軍證實該名機組人員也順利獲救，隨後多家外媒披露這場「絕地救援」的內幕。

綜合外媒報導，美方今天證實3日在伊朗遭擊落戰機的第2名機組人員獲救，搜救隊伍也已從伊朗平安撤離，且無一人死亡。華府官員透露，這名一度失聯的武器系統官從戰機彈射逃生時受了傷，但還是能行動，落地後在山區躲藏超過24小時，期間內只靠一把手槍防身，並透過加密訊號對外求援。而這段時間，伊朗也同步展開搜索，還祭出懸賞，企圖搶先尋獲該人員。

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為了避免人員落到伊朗手中，美方出動專業突擊隊執行敵後搜救任務。為了順利找到該名武器系統官，中央情報局（CIA）在伊朗境內進行欺敵行動，故意大量擴散假消息，宣稱美軍早已找到2名機組人員並準備從地面撤離；同時CIA也運用極其特殊的偵搜技術尋找失聯人員行動，確認位置後通報戰爭部、美軍中央司令部和白宮。

據悉，行動中也出現突發事故，搜救部隊成功找到失聯人員並準備撤離時，負責接應的運輸機一度受困於伊朗境內的偏遠區域。為避免敏感軍事設備落入對方手中，美軍最終決定緊急調派增援機動隊，在完成撤離後，直接將受困的軍機就地摧毀，再全數撤出敵境。

當然伊朗也沒有閒著，革命衛隊（IRGC）也迅速派兵前往據信是該名人員所在的地區，試圖破壞美軍救援行動，美軍投入強大的空中火力支援，成功阻止伊朗部隊靠近救援地區。美國總統川普及白宮高層全程都在戰情室掌握救援進度，任務成功第一時間馬上在社群發文宣布捷報，並直言這次行動是「美國史上最大膽的搜救行動之一」。

中東情勢仍嚴峻，有熟悉外交談判的消息人士表示，美伊之間在外交上的斡旋在最近幾天幾乎毫無進展，川普昨天（4日）又再次發出警告，表示伊朗若不在48小時內同意開放荷姆茲海峽，「地獄就會降臨在伊朗頭上」。

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