粉紅圖曝光！巨型「男性象徵」上街 日本生殖祭盼減少性污名

日本神奈川縣川崎市5日舉行「金山神社生殖祭」，信眾抬著巨型的粉色「男性象徵」神轎穿梭街道，吸引大批國內外遊客夾道圍觀拍照。（法新社）

日本神奈川縣川崎市金山神社舉行年度生殖祭，民眾抬著巨型男性象徵遊行，現場展示多樣造型周邊，吸引大批遊客參與。主辦方表示，希望透過公開討論性與生殖議題，減少社會對性的污名化。日本近年出生率持續下滑，相關議題亦受到關注。

據《法新社》報導，鄰近東京的川崎市5日舉辦一年一度的「金山神社生殖祭」（俗稱鐵根祭）。慶典中，穿著鮮豔服飾的信眾，抬著三座巨型的「男性象徵」神轎在街道上歡樂遊行。

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從祈福到觀光 盼減少性污名

現場除了神轎，還充滿粉色造型糖果與周邊商品。這場強調開放與包容的年度活動，吸引了海外遊客、攜帶兒童的家庭，以及穿著彩虹服飾的LGBTQ支持者共襄盛舉。

這項慶典源自日本江戶時代（1603-1868年）的傳說。相傳當時有惡靈作祟，導致新婚男子受傷；當地鐵匠打造鐵製器具後，最終化解危機。

如今，金山神社庭院內立有一座高約1公尺的黑色鋼製神體，供奉著掌管生育、順產以及防範傳染病的神明。幾個世紀以來，性工作者會前往該神社朝聖祈求保護；隨著時代演進，這項祭典已發展為更廣泛的生育儀式與觀光慶典。

金山神社宮司中村博行向《法新社》表示，希望這個慶典能幫助人們消除「性是糟糕、骯髒事物」的負面觀念，達到減少性污名的目的。

來自美國的32歲遊客許吉米（Jimmy Hsu，音譯）在提及活動背後的生育主題時表示，感覺這不只是關於性的一個玩笑，背後有著深刻的文化理解。他指出，儘管現場充滿相關主題的周邊，但以美國的標準來看，這場活動顯得非常健康。另一名遊客也笑稱，現場氣氛充滿包容，每個人都能輕鬆看待這項文化傳統。

報導提到。這場強調生育與子嗣的慶典，正逢日本面臨嚴峻的人口挑戰。根據日本厚生勞動省今年2月發布的初步數據，日本2025年的出生率已連續第10年下降。

數據指出，日本該年度出生人數僅70萬5809人，較2024年減少2.1%。在連續10年的少子化趨勢下，這場生殖祭也成為公開且健康探討生命延續議題的文化場域。

川崎市年度「金山神社生殖祭」舉行期間，巨型的男性象徵神轎穿梭街頭，吸引鄰近建築內的民眾從窗口探視。（法新社）

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