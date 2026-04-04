41國外長「緊急視訊會議」 施壓德黑蘭重啟荷姆茲

針對荷姆茲海峽封鎖危機，逾40國外交官週四（2日）召開緊急視訊會議。（歐新社）

針對伊朗與美以戰爭引發的荷姆茲海峽封鎖危機，逾40國外交官週四（2日）召開緊急視訊會議。主導會議的英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）痛批，伊朗劫持國際航道並「綁架全球經濟」，導致全球能源與糧食價格飆升。儘管美方缺席且無意介入，但國際社會任試圖透過集體外交施壓，迫使伊朗重啟這條戰略命脈。

據《美聯社》報導，荷姆茲海峽作為全球重要的石油與天然氣運輸樞紐，受戰爭影響目前幾近癱瘓。根據航運數據公司「勞氏海事情報」（Lloyd’s List Intelligence）統計，自戰爭爆發以來，該海域已發生23起針對商船的直接攻擊，造成11名船員喪生。目前海峽航運幾乎陷入停頓，僅剩少數規避制裁的伊朗油輪得以通行。

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英國外交大臣古柏於會中指出，伊朗的魯莽攻擊已引發全球性的經濟震盪，不僅燃料短缺，甚至波及肥料與糧價，使各國家庭與企業承受沉重負擔。本次會議參與國，包括英、法、德、日及阿聯在內的41國，正研議加強外交孤立伊朗，並透過經濟手段，防堵德黑蘭當局從管控海峽中獲利。

值得關注的是，美國總統川普並未派員出席此會議。川普日前明確表示，確保該航道安全並非美國的義務，強調依賴荷姆茲海峽石油的國家應自行負責。此舉連同川普再度威脅退出北約的言論，讓歐洲盟友倍感壓力。倫敦國王學院中東安全專家羅伯茲（David B. Roberts）分析，英、法等國此次積極主導國際聯盟，除了解決能源燃眉之急，更重要的是為了向川普展示，歐洲有能力且願意分擔防衛責任。

儘管法國總統馬克宏直言，在戰火持續下，以武力強行開闢航道並不現實，但英法等國正推動在未來停火後，建立國際護航隊保衛商船安全通過海峽。英國政府表示，下週將召開軍事計畫會議，針對戰後的除雷工作與航運安全進行籌劃。此外，「國際海事組織」（IMO）也正介入斡旋，試圖營救受困於衝突區的2000艘船隻與約2萬名海員。

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