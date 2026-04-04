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    首頁 > 國際

    笑不出來！帶「這類教科書」入境 被中國海關丟掉台灣高中生傻了

    2026/04/04 17:23 即時新聞／綜合報導
    網友帶台灣社會科教科書入境中國，被海關攔下。（擷取自Threads/@iunnvae）

    網友帶台灣社會科教科書入境中國，被海關攔下。（擷取自Threads/@iunnvae）

    一名網友在社群分享，近日到中國入境時被海關攔查，只因行李箱放有台灣的社會科教科書。最終，公民講義被迫在海關丟掉，地理則險些被丟。對此，她無奈提醒網友「如果要去中國記得不要帶社會科類的書」。

    一名網友在Threads上分享，近日帶著台灣的教科書入境中國，一到中國就馬上被攔下，其中「公民關鍵60」被要求直接現場丟掉，地理課本則是險些被丟，讓原PO唯獨慶幸的是，沒有帶著歷史講義，整起事件讓她無奈表示「笑不出來......」。

    貼文一出，馬上引起網友們關注。網友表示「還好講義沒叫公民關鍵64，不然人都沒了」、「可能因為關鍵64裡面有講中國政治跟習近平等中共的事情，幸好地理倖存」、「記得暑假作業不想寫的可以一起帶去中國，他們會幫你處理掉，還有正當理由」。對此，也有網友分享過去入境中國的經驗「之前也帶了繁體字的小說去中國，一到那邊就被海關拆開細細檢查內容，確認沒問題才放過關」。

    其實，台灣教科書在中國被攔查一事早有發生，過去中國海關就曾查扣一批透過中華郵政寄到中國的台商子女中學教科書，以地圖未包含南海、台灣、釣魚台、藏南等地區，將台灣標註為國家違反一中原則等理由禁止入境。在當時也引起了兩岸台商圈廣泛議論。

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