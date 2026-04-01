53年來首度載人奔月！NASA阿提米絲2號升空倒數 直播看這裡

NASA阿提米絲2號火箭最快將於美東時間「愚人節」傍晚（台灣時間4月2日清晨）發射升空。（路透）

美國國家航空暨太空總署（NASA）「阿提米絲二號」（Artemis II）任務火箭最快將於美東時間「愚人節」傍晚（台灣時間4月2日清晨）發射升空，這將是53年來再有載人月球任務。NASA將於今天晚間直播燃料加注作業，並於午夜後開始完整發射直播。

綜合外媒報導，NASA在美東時間3月31日下午結束發射前最後一次記者會，確定阿提米絲二號任務在「愚人節」升空照原定計畫執行，發射窗口約2小時，最快於美東時間傍晚6時24分（台灣時間4月2日凌晨6時24分）開始，約有20%的機率可能因天氣狀況而受阻，若發射延期，4月6日之前都有機會發射。

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NASA表示，將於發射日美東時間上午7時45分（台灣時間4/1晚間7時45分）起，在NASA的YouTube頻道直播燃料加注作業，屆時團隊將把推進劑裝入SLS火箭，完整發射直播則將於下午12時50分（台灣時間4/2凌晨0時50分）開始，民眾也可透過多種線上平台觀看。

NASA表示，火箭升空前的最後整備進入關鍵階段，團隊已完成引擎與太空衣檢查、替獵戶座（Orion）太空船充電，接下來還將持續進行發射台清場、啟動地面發射序列器，以及火箭艙體空腔的氮氣切換等作業，為後續燃料加注與發射做準備。

如果一切按計畫進行，4名太空人將執行為期10天的繞月飛行任務，於飛行第6天到達距離地球最遠點，飛越月球表面約8000公里，時長約6小時，最終返回地球。這趟測試飛行目標是驗證獵戶座太空船及其生命維持系統能否安全地將人類送上月球。NASA計畫2028年後重返月球。

NASA阿提米絲二號發射直播：

NASA阿提米絲2號火箭升空前的最後整備進入關鍵階段。（法新社）

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