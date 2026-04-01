諷柯文哲出庭說詞「如此厚顏」 張育萌：用12年活成自己最討厭的樣子

前民眾黨主席柯文哲（見圖）涉京華城案被判17年、禠奪公權6年，台北地院昨「公開播送」言詞辯論、宣判錄音、錄影，引發外界熱議。（資料照）

前民眾黨主席柯文哲涉京華城案被判17年、禠奪公權6年，台北地院昨「公開播送」言詞辯論、宣判錄音、錄影，引發外界熱議。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文質疑柯文哲出庭時的說詞，強調「怎麼有人可以如此厚顏」、「你做的就不是合法的事啊」、「真正把李文娟害慘的，就是柯文哲本人」。他也諷刺當年販賣理想的柯文哲，用12年，活成了自己最討厭的樣子。

柯文哲涉嫌京華城收賄圖利等案，台北地院週二（3/31）公開播送法庭完整影音，外界議論柯文哲自稱很節儉、「家裡沒傭人」，還一度哽咽說妻子陳佩琪在家裡辛苦做家事，柯文哲的辯護律師甚至拿柯騎腳踏車上班來反駁涉貪，引發外界質疑。

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張育萌在臉書發文指出，檢察官當著柯文哲的面，用一句「比別人『更平等』」講完了整個京華城案，明示《動物農莊》的現實重演。

張育萌表示，多虧了法庭直播，終於看見柯文哲在庭上，不是政治攻防，就是在情緒勒索。柯文哲竟然說，「李文娟她就是中年失業，找一份工作而已，就是這樣。結果遭到這種折磨，我都不知道她怎麼付律師費了。她接下來的人生怎麼辦？」

對此張育萌質疑，李文娟最後被判2年4個月，不就是你柯文哲害的嗎？他表示柯文哲早在市長快卸任的時候，2022年11月先跟木可公司簽了「肖像權授權同意書」，獨家把柯文哲的照片、聲音和動態影像肖像權，全權授權給木可公司。

然後，柯文哲宣布選總統後，再指派李文娟擔任帳務審核人員，2023年底到2024年初，柯文哲的財務長李文宗，叫李文娟從柯文哲的政治獻金專戶，陸續匯款到「木可公司」開在富邦銀行的帳戶。前後總共匯了1500萬元。再來，李文娟又用「肖像權授權金」和「授權費」的名義，匯450萬到柯文哲個人使用的第一銀行帳戶。

不只如此，柯文哲又叫李文娟和李文宗，用政治獻金戶的餘款，匯124萬多到木可公司，用來付木可公司的員工薪水。為什麼柯文哲的政治獻金，可以被拿來付私人公司的薪水？這當然違法。

張育萌也質疑，柯文哲既然知道李文娟是中年失業，來找工作，結果你不好好善待她，把她搞得像車手一樣，瘋狂叫她從政治獻金匯款，匯到不該匯的地方。對此張育萌強調，「真正把李文娟害慘的人，不是別人，就是柯文哲本人」、「柯文哲實在不必冷血到開庭還要貓哭耗子」。

張育萌也指出，柯文哲還說，「現在即使沈慶京被判無罪，他的公司也差不多完蛋了。他還是一個很大的集團，他如果公司倒了，檢察官你們有沒有想過，上千個家庭怎麼辦？」

張育萌批評，就算自認清清白白，也看一下起訴書。只要看一眼就會發現，不管柯文哲有沒有收錢，光算沈慶京給應曉薇的匯款，就高達5250萬欸。如果威京集團倒了，那最該謝罪的人也是沈慶京自己。跟檢察官和法官一點關係都沒有——如果我們要顧慮那1000個家庭怎麼辦，那以後資本家貪贓枉法，通通做完筆錄就無罪釋放。

張育萌說明，檢察官查到，除了有公文外，柯文哲還寫一拖拉庫便利貼。這些給公務員的便利貼，當然可以證明柯文哲有「介入」，而不是像他講的「什麼都不知道」。在便利貼上很清楚寫「速戰速決」，還有「以不坐牢為原則」。

張育萌質疑，結果就算鐵證如山，柯文哲都能硬拗說「那些字條⋯⋯你知道，其實比較像是叮嚀。你知道為什麼嗎？」柯文哲在庭上自問自答說，「其實我是個很勤勞的人⋯⋯所以你看這些字條，你知道，什麼『速戰速決』，這個可以理解。」

張育萌指出，柯文哲說寫「速戰速決」是因為他是外科醫生，所以很討厭拖拖拉拉。他寫「以不坐牢為原則」也是很清楚，就是因為不能做犯法的事，所以「我們公務員就是合法的範圍內幫忙人家」。對此張育萌直言，「你說得都對。問題是，你做的就不是合法的事啊」。

張育萌強調，老實說聽到這真的跌破眼鏡，怎麼有人可以如此厚顏。照這個邏輯，檢察官和法官都要看被告的個性，那能不能說沈慶京的個性就是喜歡給錢，加上喜歡蓋容積率高的大樓？

張育萌直言，正因為這是場鬧劇，所以對於廖彥鈞檢察官在結辯時，對京華城案所用的「比喻」，讓張育萌「整個起雞皮疙瘩」。張育萌表示，廖彥鈞檢察官先引用柯文哲的話——「柯市長說，10年後我們再回過頭來看這個案件」。然後，他立刻接下去說「坦白講這不是檢察官最擔心的事情。我們擔心的不是10年後、20年後的事，我們擔心的是此時此刻、從今往後，我們的城市、我們的國家」。廖彥鈞檢察官在結尾說「永遠不要再有下一個比別人『更平等』的京華城案。」

張育萌說明，「更平等」的京華城案，是引用也致敬《動物農莊》的經典金句。原句是「所有動物都是平等，但有些動物比其他動物更平等」。在《動物農莊》的故事裡，豬的確在革命中扮演關鍵角色。但是，權力就像魔戒一樣，讓豬也慢慢腐化，成為農場在革命後的獨裁者。

張育萌強調，動物們曾一起訂下律法「所以動物一律平等」。直到接近結局了，動物才發現帶領他們推翻人類的豬，其實跟原本討厭的敵人，幾乎沒有差別。革命後，豬慢慢拿起鞭子，跟人越來越像。那句話也變成「所有動物一律平等，但一些動物比其他動物更平等」。「京華城案」不也正是如此嗎？

張育萌指出，柯文哲過去販賣的理想，讓他相信，他與沈慶京同樣是市民，如今答案揭曉，在柯文哲的世界裡，財團就是能買到比你我「更平等」的商業利益。這就是知識的力量，讓我們發現歷史總是驚人的相似。柯文哲所建立的第三勢力，如今已經樓塌眼前。

張育萌表示，檢察官說完《動物農莊》的比喻，下一句又用力把我們拉回現實「柯文哲、沈慶京涉犯圖利罪事證明確，請依法判決。」對此張育萌直言，不勝唏噓，柯文哲用了12年，活成他最討厭的樣子。

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