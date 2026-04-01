鬆口？伊朗總統稱有意結束戰爭 前提是「侵略不再重演」

伊朗總統裴澤斯基安強調伊朗有意結束戰爭，但前提是要有一個讓衝突不會重演的保障機制。（法新社）

中東戰火有望和緩！伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）3月31日透過總統辦公室發表聲明，強調伊朗擁有「必要的意志」來結束與美國、以色列之間的持續戰爭，前提是要有讓衝突不會重演的保障機制。

綜合外媒報導，聲明中指出，裴澤斯基安與歐盟理事會（European Council）主席通話時表示：「我們擁有結束這場衝突的必要意志，前提是滿足必要條件，特別是能預防侵略重演所需的保障措施」，聲明中特別提到，這是德黑蘭的主要訴求。

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伊朗《Press TV》報導指出，裴澤斯基安強調：「我們在任何時候都從未尋求戰爭，只要必要條件得到滿足，尤其是防止侵略再次發生所需的保障，我們就有決心結束這場戰爭。」

歐盟理事會主席科斯塔（António Costa）則是在社群發文提到，他在與裴澤斯基安的通話中呼籲各方緩和局勢、保持克制。科斯塔表示：「我敦促伊朗停止攻擊該地區國家，並積極參與外交途徑，特別是與聯合國合作，以確保荷姆茲海峽的航行自由。」

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