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    首頁 > 國際

    荷姆茲海峽安全不關我事 川普講白了：2到3週內結束戰爭！

    2026/04/01 07:21 即時新聞／綜合報導
    川普3月31日表示，美國可能在兩到三週內結束對伊朗的軍事行動，這也是川普迄今最為明確的表態。（彭博）

    川普3月31日表示，美國可能在兩到三週內結束對伊朗的軍事行動，這也是川普迄今最為明確的表態。（彭博）

    中東戰火有望平息，美國總統川普3月31日表示，美國可能在兩到三週內結束對伊朗的軍事行動，這也是川普迄今最為明確的表態。此外，川普也提到，確保荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的安全與美國無關。

    綜合外媒報導，川普3月31日在白宮橢圓形辦公室表示，「我們很快就要離開了」，強調美國可能會在兩三週內結束與伊朗的衝突。川普被問到「成功的外交協調是否是讓美國結束衝突的先決條件」，川普則回應，伊朗不需要與美國達成協議，結束這場衝突的前提是讓伊朗無法在短時間內取得核武器，「讓伊朗回到石器時代」。

    此外，川普當天也提到，確保荷姆茲海峽的安全與美國無關，美國不會插手荷姆茲海峽局勢，維護荷姆茲海峽暢通的責任將落在依賴它的國家身上。川普說：「我們沒有理由這麼做，那不是我們的事，那是法國的事，事關任何使用海峽的人。」

    川普指出，如果法國或其他國家想要獲取石油或天然氣，他們就可以穿過荷姆茲海峽，他們可以直接進入那裡，然後就自己看著辦了，「海峽裡發生什麼事，我們都不管了」。

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