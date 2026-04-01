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    首頁 > 政治

    李貞秀爭議連環爆！傳遭勸退拒辭立委 揚言告民眾黨中評會

    2026/04/01 07:40 即時新聞／綜合報導
    民眾黨中配「立委」李貞秀上任以來爭議不斷，除了國籍問題，還接連爆出「在台統戰接班人」疑雲、「吐露高虹安拿柯文哲700萬」失言等風波。（資料照）

    民眾黨中配「立委」李貞秀上任以來爭議不斷，除了國籍問題，還接連爆出「在台統戰接班人」疑雲、「吐露高虹安拿柯文哲700萬」失言等風波。（資料照）

    民眾黨中配「立委」李貞秀上任以來爭議不斷，除了國籍問題，還接連爆出「在台統戰接班人」疑雲、「吐露高虹安拿柯文哲700萬」失言等風波，李貞秀近日更被移送民眾黨中評會。有媒體消息指出，原本中評會希望她知所進退，李貞秀卻嗆「不可能」，李貞秀還稱已查過黨內規定，最多只能停權，若要直接除名，她將去法院提出訴訟。

    李貞秀爭議不斷，但她鬧出一連串風波之後仍未見收手跡象，針對李貞秀直播稱「新竹市長高虹安收前台北市長柯文哲700萬」，民眾黨中評會於3月30日雖找她說明，但之後李貞秀又稱自己其實不只講一次，上次講得還不一樣，這也讓民眾黨創黨元老、現任苗栗縣副縣長賴香伶不忍發文批評李貞秀，言行已重創黨的誠信，並造成基層反彈，呼籲李貞秀知所進退，不再對外發言（或直播）並配合中央評議委員會之公正調查。

    據「中國時報」報導，有知情人士透露，3月30日中評會開會當天，有中評委發聲要李貞秀「知所進退」，但李貞秀當場直言「不可能」。李貞秀還稱，已查過黨內的「紀律評議裁決準則」，最多只能停權，但若要直接除名，她將去法院提出訴訟。導致中評會最終以「下次再開會討論」告終。

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